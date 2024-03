I Riva tornano con il nuovo singolo “Lamerica”

Aprirsi al cambiamento come prima tappa di un viaggio verso il futuro: la band dei Riva torna con la nuova canzone “Lamerica”

LAMERICA è il nuovo singolo dei RIVA, fuori per Futura Dischi. Il brano segna il ritorno della band a due anni dall’album “Ho fatto un po’ di cose” e apre il nuovo capitolo musicale che porterà alla pubblicazione del nuovo LP ad aprile 2024.

Il disco verrà presentato con una distribuzione “a cascata”, per dare maggior peso ad alcune coppie di canzoni, e procedere con una narrazione specifica. La copertina di questo singolo è, dunque, già quella dell’album, e di volta in volta si aggiungeranno uno o più tracce, fino a formare quello che sarà il disco finale, frutto del lavoro degli ultimi due anni.

Lamerica è il primo tassello che racconta il tema del cambiamento, fil rouge che legherà anche i prossimi brani: “ogni cambiamento importante, come ogni grande idea, sembra essere condizionata dal destino. Il viaggio verso il futuro che ogni persona intraprende è sempre un percorso tortuoso verso l’ignoto. Lamerica è il racconto della ricerca di sé stessi, del richiamo all’avventura e della necessità di uscire dalla comfort zone.” (Riva)

Scrutare il mondo dal bordo del prorio io, spogliandosi di tutto per trovare nuove risposte e prospettive. È questo il punto di partenza della nuova storia dei RIVA, per raccontarsi in una nuova versione di sè stessi.

CREDITS

Foto: Sergio Antonuccio

Prodotto e mixato da: Stefano Bruno

Mastering: Giovanni Versari

BIO RIVA

I Riva sono Simone Morabito, Stefano Bruno e Flavio Ciotola. Scrivono e producono come se intorno a loro non esistesse nessuno, per non essere influenzati dal giudizio altrui e per riuscire ad essere sinceri fino in fondo. Dopo l’EP “Ho fatto un po’ di cose” (2021 – Futura Dischi, Sony Music / Epic Records) e la partecipazione a X Factor 2022, hanno nuove canzoni: la long playing – fuori ad Aprile ed anticipata da diverse altre uscite tra dicembre e marzo – racconterà il cambiamento inteso come ricerca di sé stessi e come curiosità verso nuove dimensioni. E’ previsto un tour in primavera per portare dal vivo uno spettacolo tutto nuovo.