Dario Floro nelle radio e in digitale con “Savior”

“Savior”, la nuova canzone di Dario Floro disponibile nelle radio e in digitale, è un inno all’amore e alla consapevolezza

Dario Floro ritorna con il suo secondo singolo con Sorry Mom! “SAVIOR”. La canzone rappresenta una toccante lettera che si scrive da sola, un momento di pura distrazione in cui ci rendiamo conto di essere immersi nella nostra vita.

Con la precisione che solo il caso può offrire, “Savior” si presenta al momento giusto e al posto giusto, svelando la presenza di una persona che è sempre stata al nostro fianco, spesso sottovalutata e data per scontata.

“Non penso di conoscerti come tu conosci me”, esordisce la canzone, evidenziando il fatto che a volte c’è qualcuno che ci comprende più profondamente di quanto comprendiamo noi stessi.

Il termine “Savior”, letteralmente “salvatore”, può incarnare l’essenza di un amore, di un’amicizia o un parente; chiunque che ci mostri il nostro vero io dall’esterno, conferendoci un “colore” unico che ci distingue per chi siamo ora, al di là del passato o delle ambizioni.

Il ritornello rivela l’unicità dell’amore più semplice: “Tutto ciò che voglio sei tu, amante delle stelle al mio fianco. Possiamo ballare anche nell’oscurità come lucciole d’estate”.

“Savior” è più di una canzone; è un inno all’amore sincero e alla consapevolezza che precede ogni forma di salvezza quotidiana.

Un gesto, una parola di apprezzamento da parte di chi ci comprende anche quando non siamo al meglio.

Dario Floro è un cantautore, chitarrista e produttore.

Si è avvicinato alla musica verso i 5 anni grazie alla grande conoscenza musicale del padre che ha saputo fargli apprezzare artisti italiani ed esteri, da Roberto Vecchioni ai Pink Floyd.

Trovatosi a vivere in pieno l’era inglese del Brit Pop degli anni 90, viene travolto da band come Oasis, Blur, Radiohead, Pulp, Suede e Verve, che, tramite la loro musica, lo invogliano ad imbracciare una chitarra e ad iniziare a studiare da autodidatta.

Dopo diversi anni di gavetta con la prima band da lui fondata, prosegue come solista e avvia collaborazioni di produzione musicale con numerosi musicisti dal nord Italia fino a Lampedusa, luogo che invece diventerà sua nuova terra “natia” legata alle proprie origini, nonché da sempre crocevia di musicisti, cantanti e attori con i quali ha avuto modo di confrontarsi.

In questi anni si immerge nella produzione musicale studiando, sperimentando e lavorando anche per terzi, sfruttando le capacità di arrangiamento musicale e produzione che si fanno sempre più pulsanti sino a giungere al primo proprio disco solista “Enjoy the surface”.

Lo studio prosegue in conservatorio al fine di perfezionare il proprio canto.

Ma la musica è libertà e sa farci prendere ogni tipo di strada. Una delle ultime, per aver prestato una propria colonna sonora, aver partecipato con parti recitate in alcuni corti e lungometraggi fino ad arrivare a debuttare in un musical in teatro nell’anno 2023.

Un nuovo capitolo si apre inoltre con la firma con Sorry Mom! con la quale escono i singoli “Chasing Time” e “Savior”.