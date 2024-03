L’oroscopo di oggi, mercoledì 13 marzo 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, mercoledì 13 marzo 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Oggi puoi concludere buoni accordi anche nel lavoro. E’ in arrivo un’occasione di riscatto oppure la possibilità di farti valere.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Seleziona gli impegni e non stancarti troppo. Frequenta gente attiva, dinamica …

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Giornate importanti per far vedere quanto vali e, ricorda sempre, che tutto quello che nasce in questo periodo sarà trampolino di lancio per i successi futuri, questo vale pure in amore!

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Potrebbe essere più facile completare progetti che avevi in mente già da tempo, non isolarti del tutto. Per quanto riguarda l’amore, sei più disponibile. Chi ha vissuto una separazione può ripartire.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

L’amore richiede disponibilità, ma non dare la colpa agli altri se qualcosa non va. Esami, prove o incarichi da superare: tieniti calmo!

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Uno stato di nuova energia pervade il tuo segno, le tue emozioni sono molto particolari. In amore puoi recuperare una grande volontà. Puoi ricucire uno strappo!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Oggi cerca di stare attento, evita complicazioni, soprattutto se nei giorni passati ci sono già state delle preoccupazioni o particolari incertezze. Non essere polemico, possibile calo fisico.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Non dimentichiamo che chi ha progetti validi può superare ogni ostacolo, basta solo un po’ di sana convinzione. Buone intuizioni!

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

La giornata parte in maniera interessante, gli influssi sono più incisivi per la vita pratica e per quanto riguarda il lavoro. Favoriti i nuovi incontri, allarga il giro delle conoscenze. E se devi toglierti un sassolino dalla scarpa questo è il momento ok!

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Ti senti carico di energia ma anche di tensione; devi scaricarla positivamente sugli altri! Inviti a cena imminenti, occasioni per rivelare quello che provi.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Oggi raddoppia la voglia di vivere e si cerca di recuperare il tempo perduto. Le tue idee sono valide in questo periodo.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Impegnativo il settore professionale, presto arriveranno delle buone notizie, devi adattarti ad un nuovo ambiente e non è facile. Una riparazione sarebbe necessaria in amore, ora vuoi certezze.