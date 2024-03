A “Elisir” stamani su Rai 3 si parla delle proprietà dei legumi

Stamani su Rai 3 a “Elisir” le proprietà dei legumi. Nella puntata di oggi si parla anche di fratture e cadute, connettiviti, sport e diabete

Quali sono le vere proprietà e i valori nutrizionali dei legumi? A fare chiarezza su questa preziosa categoria alimentare sarà la professoressa Mariangela Rondanelli, endocrinologa e docente di Scienze Dietetiche presso l’Università di Pavia, in apertura di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 13 marzo alle 10.40 su Rai 3.

In primo piano anche le fratture e le cadute, un problema che riguarda in special modo gli anziani, ma non solo. In studio, Antonio Sgadari, geriatra presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. A seguire, la rubrica “Mi dica dottore” sarà incentrata sulle connettiviti.

Roberto Gerli, presidente nazionale della Società Italiana di Reumatologia, illustrerà questo insieme di patologie di tipo autoimmune caratterizzate dall’infiammazione del tessuto connettivo. In chiusura, il professor Stefano Balducci, specialista in Endocrinologia e Presidente dell’Associazione Fitness Metabolica Onlus, spiegherà i vantaggi derivanti da un’attività fisica regolare per chi soffre di diabete.