I Fidia25 pubblicano sulle piattaforme streaming il nuovo album

I Fidia25 online con il nuovo album omonimo: il brano più significativo è “Hong Kong”, che parla di un viaggio immaginario in una città lontana

Esce il primo album di una band che ha segnato la scena musicale torinese tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90: i Fidia25.

Il nome del gruppo è un omaggio alla via dove tutto è iniziato, quando quattro amici di un quartiere di scorribande si ritrovavano a suonare in uno scantinato, lontani dagli occhi indiscreti e dalle preoccupazioni della vita quotidiana. Da lì nacque una passione che li portò a registrare il loro primo DEMO negli studi MINIREC di GIGI GUERRIERI, un produttore che credette nel loro talento e li aiutò a farsi conoscere dal pubblico. Le loro canzoni erano un mix di sonorità new wave, influenzate da band come The Police, U2 e Simple Minds, e di testi ispirati al cantautorato italiano, quali Bennato, De André e Graziani. La band si esibì in diversi locali e festival, riscuotendo sempre più consensi e apprezzamenti, fino a diventare un punto di riferimento per la musica torinese.

Poi, per motivi personali e professionali, i quattro amici si persero di vista e la band si sciolse. Ma il destino aveva in serbo per loro una sorpresa: nel 2022, dopo quasi trent’anni, si ritrovano per caso e scoprono di avere ancora la stessa voglia di fare musica insieme. Così decidono di riprendere il loro progetto e di dare vita a Fidia25, un album che racchiude la loro storia, le loro emozioni, le loro esperienze. Un album che è un omaggio alla loro amicizia, alla loro città e alla loro musica.

Il brano di punta dell’album è Hong Kong, una canzone che parla di un viaggio immaginario in una città lontana, dove tutto è possibile e dove si può ricominciare da zero. Una metafora della loro rinascita artistica, ma anche della loro voglia di scoprire nuovi orizzonti e di confrontarsi con altre culture. Hong Kong è una canzone che trasmette energia, ottimismo e curiosità. Una canzone che rappresenta lo spirito dei Fidia25.

Fidia25 è un album che non deluderà i fan di vecchia data, ma che saprà anche conquistare le nuove generazioni, grazie alla sua capacità di unire il passato e il presente, la tradizione e l’innovazione, la semplicità e la profondità. Un album che è Fidia25.

