Fuori “Milano”, la nuova canzone del cantante Mani

Disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “MILANO”, il nuovo singolo di Mani

“Milano” è un inno all’amore, che celebra la bellezza della vita condivisa. La canzone trascina l’ascoltatore in un viaggio emotivo, descrivendo con delicatezza l’intimità di una relazione. L’amore è rappresentato attraverso gesti semplici ma significativi, delle immagini quotidiane che diventano simbolo di un legame profondo. Milano, dipinta come uno sfondo perfetto per una storia d’amore, sembra un luogo uscito da una scena cinematografica ancora da vivere.

La direzione artistica è seguita dal’A&R Massimo Guidi per la Label Estro Records

Commenta l’artista a proposito del nuovo brano: “Le tue scarpe sulle mie, mi calpestano. Le mie labbra sulle tue, sbocciano come fiori di pesco”.

Il videoclip di “Milano” è stato girato da Sofia Quattrini durante le registrazioni del brano, nello studio Rec106 di Ancona. Nelle riprese oltre a Marco Feliciani, in arte Mani, compaiono Riccardo Vitali, che si è occupato della produzione della canzone, e il chitarrista Nicola Marconi.

Biografia

Mani si avvicina fin da piccolo alla musica e inizia a studiare canto all’età di 11 anni con Mariangela Marini e poi con Isabella Celentano. Continua gli studi musicali prendendo lezione di pianoforte e chitarra.

In seguito, si esibisce in alcuni Musical con la compagnia teatrale “Little Company” di Castelfidardo. Presenzia a diversi concorsi come il Tour Music Fest, Next Generation, Castrocaro, il Cantagiro e Area Sanremo.

Nel 2014 partecipa alla trasmissione televisiva Io Canto su Canale 5 condotta da Gerry Scotti e nell’anno successivo va in tour con i ragazzi dell’omonimo programma.

Successivamente apre il concerto di Arisa a Staffolo.

Nel 2018 si diploma al Liceo Musicale C. Rinaldini di Ancona e nello stesso periodo termina gli studi all’accademia di musica SOM a Prato, prendendo la certificazione CFP in VoiceCraft con Nicola Votino. Ha lavorato come tirocinante nella stessa accademia come insegnante di canto e tecnico del suono.

Ha preso parte a diverse masterclass, come quella di Monica Magnani, Alejandro Martinez, Franco Fussi, Luca Pitteri, Paola Folli, Silvia Mezzanotte e Bungaro.

Suona spesso in locali, eventi e come artista di strada.

Nel 2019 frequenta l’accademia di musica NAM a Milano. Nello stesso anno inizia il suo progetto come cantautore col nome “Mani”e registra al SAE di Milano i primi tre singoli che pubblica poco dopo.

Nel 2020 si iscrive alla facoltà di scienze della comunicazione presso l’Università di Macerata.

L’11 Gennaio 2022 pubblica il suo primo disco intitolato “Non cresciamo mai” registrato nello studio NuFabric di Fermo e in Rec106 di Ancona. I brani sono stati prodotti da Stefano Luciani e Riccardo Vitali, e arrangiati da Ludovico Bartolozzi e Nicola Marconi.

All’interno del lavoro troviamo due brani scritti da Marco Sbarbati e Giacomo Pratelli, in arte GODOT.

Le ultime pubblicazioni, “Tra le mie stanze” e “Non preoccuparti di me”, sono state pubblicate sotto la EstroRecords.

“MILANO” è il nuovo singolo.