Francesco Kairos torna con il singolo “mezzanotte A24”

Francesco Kairos torna dopo aver conquistato l’orecchio di Spotify, piazzandosi ripetute volte nelle playlist editoriali “Anima R&B” e “New Music Friday Italia

Note malinconiche che si fondono nel calore del chill, “mezzanotte A24” è il roadtrip notturno ed introspettivo di FRANCESCO KAIRÒS: un viaggio all’interno delle proprie radici dove, l’artista, chilometro dopo chilometro, si troverà intrecciato alle voci dei suoi vecchi fantasmi.

“La strada che mi ha visto crescere

mi riporta indietro un altro me.

Con tutti i miei sbagli,

sull’A24 sento tutti i miei fantasmi

che stanno viaggiando insieme a me.

Adesso devo correre”

Fuori per Smilax Records e distribuito da Believe Music Italia, il brano racconta la difficoltà di una certezza già maturata nel suo concretizzarsi. Ancora una volta, KAIRÒS, dimostra le sue ottime capacità autoriali immergendoci in uno scenario notturno dove, le parole, si tramutano in immagini vivide e tangibili.

Il ricordo è un pedaggio blindato al quale non possiamo chiedere sconti di tipo alcuno, in “mezzanotte A24” FRANCESCO, non solo affronta le velocità emotive, ma impara nuovamente a perdonare i dolori di una vita nascosta tra le rughe del silenzio. “mezzanotte A24” è una confessione senza filtri, impetuosa e divoratrice, è il canto della redenzione, la fretta dell’ambizione che crolla per ricostruirsi con una nuova faccia: autentica e viscerale.