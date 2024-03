Princess Nostalgia pubblica il nuovo Ep “Inanna”

Princess Nostalgia, l’artista e producer divisa tra Roma e Pennsylvania irrompe nella nuova scena electro-pop internazionale con “Inanna”

INANNA è il nuovo EP di PRINCESS NOSTALGIA, fuori per Fluffy Cloud Records. Il disco raccoglie i tre brani dell’artista e producer nata a Roma ma con una vita trascorsa a Pittsburgh, Pennsylvania: due città e due culture lontane, simbolo di un viaggio, quello di Princess Nostalgia, che dura da una vita intera.

INANNA è infatti la fusione di due identità. Dopo aver trascorso i primi otto anni della sua vita nei vicoli della Città Eterna, la famiglia di Princess Nostalgia si è divisa e lei è stata improvvisamente sradicata nella rust belt americana: Pittsburgh, Pennsylvania. Con INANNA è arrivato per Princess Nostalgia il tempo di riscoprire le sue origini italiane: “ha aperto una dimensione del tutto nuova della mia voce. Rappare in inglese non mi è mai venuto naturale, invece con l’italiano sì. Forse le lingue latine sono in sé più ritmate”.

Incarnando qualcosa di simile alla versione italiana di Missy Elliott, l’EP autoprodotto di Nostalgia raggiunge un equilibrio rinfrescante tra sperimentazione e capacità di penetrare nelle orecchie dell’ascoltatore con vibes electro-pop di matrice internazionale. Con influence capaci di richiamare l’universo ritmico di Rosalía e le atmosfera eteree di James Blake, le tre tracce di INANNA sono tanto diverse quanto simili, spingendosi costantemente oltre i confini creativi della produzione musicale.

TRACKLIST

1. Get It Up 2. Funcool 3. Quanto vale