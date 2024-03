L’oroscopo di oggi, lunedì 11 marzo 2024: le previsioni delle stelle

Oggi si prospettano ottime opportunità. Giornata importante per avvicinare chi ti piace, ma agisci con molto tatto!

Non dare retta alla stanchezza e alla depressione, quello che è accaduto nel corso degli ultimi mesi non conta, alla fine la vittoria non mancherà. Nella professione molti promettono, pochi agiscono, seccatori attorno.

Giornata ottima; una scelta può essere fatta non prima di aver consultato un esperto, non sottovalutare nuove opportunità. Amore vivace: mettiti in gioco se vuoi.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Devo dire che questa giornata mette in guardia da polemiche sia con fratelli e parenti che con persone nell’ambito del lavoro. Chi ha scoperto una falla in un rapporto è diffidente, non sa se perdonare.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Se intendi acquistare qualcosa o fare un buon investimento, sempre che tu abbia i conti in regola, puoi fare un passo in più. Stelle interessanti per i sentimenti.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Bene il lavoro, ma in amore ci vuole tanta buona volontà per evitare discussioni! Evita questioni di principio e soprattutto di tornare al passato. Hai bisogno di alleati affidabili, attenzione ad attacchi che possono arrivare dall’esterno, ma molti nemici molta gloria!

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Datti da fare se devi fare richieste di qualsiasi tipo o stringere un accordo. Abbiamo situazioni discrete, ti invito a parlare e a chiarire ciò che non va.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Questo periodo può essere portatore di emozioni, successo e incontri felici: dipende da te. E’ importante mettere a posto alcune questioni di conti rimasti in sospeso.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Questa giornata scorrerà in modo sereno. Sia in amore che nel lavoro puoi progredire, non devi puntare su situazioni impossibili!

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Le buone idee valgono oro e presto sarà possibile rivalersi di un torto subìto. Bella situazione per chi ha un amore importante. Devi ritagliare uno spazio tutto per te, questa giornata aiuta!

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Un problema con la persona che ami, le incomprensioni sono passeggere, ma ti alzi col piede sbagliato. Dimentica il passato e chi lo rappresenta…