Francesca Fialdini e Giorgio Marchesi nella settimana de “La Volta Buona” su Rai 1

Nuova settimana in compagnia de “La Volta Buona”, il programma condotto tutti i giorni da Caterina Balivo su Rai 1, in onda da lunedì 11 a venerdì 15 marzo in diretta dalle 14.00 alle 16.00. Due ore di puro infotainment, con le interviste agli ospiti vip e nip, le storie delle loro volte buone e il commento in studio dell’attualità.

La settimana si apre lunedì 11 marzo con Alessandra Mussolini. A seguire, le interviste a Francesco Merola, figlio di Mario, con la moglie Marianna Mercurio e a Denny Mendez, a teatro con lo spettacolo “Cose di tutti i giorni”. Martedì 12 marzo saranno in studio i Dik Dik, Riccardo Polizzy Carbonelli, protagonista di “Un Posto al Sole”, con la moglie Marina Lorenzi e Francesca Fialdini, che parlerà anche del suo libro “Nella tana del coniglio”.

Nel corso della puntata di mercoledì 13 marzo Cateriba Balivo ospiterà Luca Dotti, figlio di Audrey Hepburn, Mirko Casadei per un ricordo del padre Raoul a tre anni dalla scomparsa e Giorgio Marchesi, protagonista del film tv “Folle d’amore – Alda Merini”, in onda il 14 marzo in prima serata su Rai 1.

Giovedì 14 marzo passeranno in studio Gabriella Labate, Attilio Fontana e Clizia Fornasier, coppia nata a “Tale e Quale Show”, attualmente in scena con la commedia “L’unica donna per me” e il ballerino, re del flamenco, Sergio Bernal Alonso. Infine, venerdì 15 marzo, saranno intervistati Wilma Goich e Vinicio Marchioni, attualmente al cinema con il film “Un altro Ferragosto”, insieme alla moglie Milena Mancini. Non mancherà un’incursione di Pino Strabioli, a teatro con lo spettacolo “Sempre fiori mai un fioraio”. Come di consueto, appuntamento anche con i giochi per il pubblico da casa.