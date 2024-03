“Ollè Ollà” è la nuova canzone di Gale disponibile online

“Ollè Ollà” è il nuovo singolo di Gale, giovane rapper di Cesena: il brano è in radio e sulle piattaforme streaming

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “Ollè Ollà” (https://bfan.link/olle-olla), il nuovo singolo di Gale per CutCombo Records con distribuzione Believe.

In questo nuovo brano, il rapper classe 2002 riaffronta il tema della strada ma in un modo diverso rispetto al precedente singolo “Wesh”, perché questa volta Gale nel testo parla di come si stia costruendo la sua vita da sé e punti ad arrivare in alto contando solo sui propri mezzi e sul supporto della sua compagnia multietnica, con cui condivide il tempo libero fuori casa. La produzione musicale del brano, dal ritmo sostenuto, è stata realizzata da RT e BPOLO.

Gale, nome d’arte di Riccardo Galeotti, nasce a Forlì nel 2002 e cresce a Cesena. Fin da piccolo nutre una grande passione per la musica e dal 2019 inizia a fare rap con sempre più convinzione, con uno stile che fonde i ritmi urbani alle influenze pop. Il suo primo singolo ufficiale, “Un altro drink”, è uscito nel 2020 ma è nel 2022 con “GORILLA#1” che attira le attenzioni del pubblico. Nel 2023 partecipa a Real Talk in un cypher con altri artisti cesenati, successivamente chiude l’anno pubblicando “Wesh”, brano in cui ironizza su chi vanta trascorsi di vita strada senza averne la credibilità.