Fuori “la notte più bella”, studio version, brano di leomeconi, scritto con l’amico Guglielmo: un ponte ideale tra i primi due album e la sua nuova produzione

«Dopo la versione acustica uscita in video e solo su Youtube, ho suonato dal vivo “la notte più bella” in diverse occasioni, col mio nuovo progetto live che mi vede sul palco come leomeconi & The Load e questa canzone è diventata una delle più amate dal nostro pubblico e quindi è giunto il momento di pubblicare la versione prodotta in studio con Filadelfo Castro. Il brano, chiude un periodo di cambiamenti importanti, per me e la musica che propongo e anticipa quanto avverrà nel 2024 e – afferma leomeconi – se “la notte più bella” è un brano decisamente pop, poi sentirete la nuova direzione rock che ho intrapreso con la band e che culminerà, proprio con la pubblicazione dell’album che ho prodotto in Irlanda. In questi due anni ho fatto tante cose, ho scritto, prodotto, suonato live. Ho tanto materiale che con la band ci divertiamo un sacco a suonare dal vivo, quindi abbiamo deciso di farlo uscire per il pubblico che ci ama e che ci segue.»

Qui il video della acoustic version: https://youtu.be/Zlod1vf_Uek

leomeconi cantautore e chitarrista bolognese, 19 anni, dopo aver pubblicato nel 2019 il suo primo album di inediti, “I’ll Fly Away”, a soli 16 anni partecipa a Xfactor 2020. È finalista al Festival di Castrocaro 2021 con il suo primo inedito in italiano “fino all’alba”. A dicembre 2021 pubblica il suo secondo album “Lato A, Side B”, preceduto dal singolo “danza”. A novembre 2022 inizia a lavorare al suo nuovo progetto col produttore irlandese Don Mescall, nel frattempo scrive altra musica, fonda la band LOAD con cui suona tantissimo nei locali e nelle piazze tra Bologna, Ferrara e Rimini. Dopo la versione acustica de “la notte più bella”, uscita in video solo sui social ad inizio 2023, leomeconi decide di pubblicare la versione prodotta in studio a Como, con Filadelfo Castro, che farà parte di un nuovo progetto in arrivo nel 2024, prodotto tra Como, Bologna e Rimini.