“A Sua Immagine” su Rai 1 affronta avarizia e generosità

Prosegue il ciclo di “A Sua immagine” dedicato ai vizi e alle virtù che vi si oppongono. Il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura dedica la puntata di domenica 10 marzo, in onda alle 10.30 su Rai 1, all’accidia e all’operosità da un lato e all’avarizia e alla generosità dall’altro.

I vizi sui quali si rifletterà in questa nuova puntata sono quelli che impediscono al cuore di lasciarsi smuovere dal prossimo e che lasciano l’essere umano chiuso in sé stesso: le virtù che si oppongono, invece, ad accidia e avarizia rappresentano l’opportunità dell’incontro e della vita. Da questi temi verrà stimolato il dibattito, prima interrogando il sentimento popolare e poi approfondendo in studio.

La riflessione di base sarà su cosa venga vissuto ancora oggi come un “vizio” e cosa no, ponendo attenzione anche a non cadere nel pregiudizio. A tutte queste suggestioni cercheranno di rispondere Lorena Bianchetti con i suoi ospiti: don Andrea Cavallini, storico della filosofia, la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. La puntata sarà corredata di servizi, tra gli altri, che illustreranno l’argomento attraverso le reazioni popolari, la rappresentazione nell’arte, le storie di personaggi illustri, come Santa Francesca Romana, che sono esempi popolari di operosità.

A seguire alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dall’Abbazia San Giovanni in Venere in Fossacesia (Chieti). Alla fine della Santa Messa spazio alla rubrica “Verso il Giubileo”, una guida verso l’Anno Santo, per raccontare i preparativi, ma anche le iniziative in atto e, man mano, i risultati e i frutti di un evento che Papa Francesco ha già definito di grande rilevanza spirituale, ecclesiale e sociale per la vita della Chiesa. Alle 12.00 verrà trasmesso, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.