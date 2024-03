A “Sorgente di vita” su Rai 3 un dialogo difficile

Il dialogo ebraico-cristiano, messo in crisi dalla guerra Israele-Hamas al centro di “Sorgente di vita” stamani su Rai 3

Il dialogo ebraico-cristiano, libri sul filo della memoria e musica che crea legami. Domenica 10 marzo, alle 7.00 su Rai 3, nuovo appuntamento con “Sorgente di vita”, il programma di vita e cultura ebraica prodotto da Rai Cultura e curato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

A seguito dell’eccidio del 7 ottobre, e della successiva risposta israeliana a Gaza, il mondo ebraico ha registrato dei passi indietro nel comune cammino di dialogo con la Chiesa cattolica. Le interviste al rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, che nelle scorse settimane ha espresso pubblicamente le sue perplessità, e all’ebraista Massimo Giuliani, direttore della neonata rivista Avinu, proprio dedicata al dialogo ebraico-cristiano.

Memorie di un mimo: l’autobiografia di Marcel Marceau, “La mia vita” uscita l’anno scorso in Francia nel centenario della nascita, arriva ora in Italia. È curata dalle due figlie a cui aveva affidato, poco prima di morire nel 2007, il manoscritto che contiene la storia della sua adolescenza e formazione. Nato in una famiglia ebraica di origini russo-polacche, Marcel Mangel, questo il suo vero nome, nella Francia occupata dai nazisti partecipò attivamente alla Resistenza. Le voci delle figlie Camille e Aurélia e dell’attore Michele Monetta.

“Da corso Vercelli a Treblinka” è il libro della giornalista Carlotta Morgana che con lettere, documenti e foto racconta la storia di Susanna Pardo, dalla vita ordinaria a Milano agli inferi del lager. Figlia di un agiato commerciante, per inseguire David, il ragazzo di cui si innamora, Susanna nell’ottobre del 1940 decide di trasferirsi in Bulgaria. I due avranno anche una figlia, ma la situazione precipiterà. Susanna sarà l’unica ebrea italiana deportata a Treblinka.

Un quartetto jazz italo-israeliano, il Mediterranean Mistery Tour, nato nel settembre 2023 con l’obiettivo di promuovere, attraverso la musica, un messaggio di pace e coesione tra le culture. Lo shock per l’eccidio perpetrato in Israele il 7 ottobre 2023 e per la successiva guerra, la difficoltà a continuare nell’immediato il progetto, la fase di stallo e la voglia di ripartire con un “concerto per la pace universale”, portato in Italia, a Roma, allo storico jazz club Alexanderplatz. Ne parlano i componenti della band: il flautista Matan Klein, il bassista Niccolò Faraci, il pianista Luca Guasella e il batterista Uria Mader.

“Sorgente di vita” è in replica, sempre su Rai 3, martedì 12 e mercoledì 13 marzo alle 1.15.