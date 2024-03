Stasera su Rai 1 secondo e ultimo appuntamento con “Rischiatutto ’70”

Stasera su Rai 1 torna per l’ultimo appuntamento Rischiatutto ’70. In gara Lopez/Solenghi, Carlucci/Insinna e Chiambretti/Frassica

Tutto pronto per il secondo e ultimo appuntamento con una riedizione “moderna e attuale” del ‘Rischiatutto’, un programma che parla in modo allegro, ma molto preciso, della storia dei primi 70 anni della Rai. Condotto da Carlo Conti, andrà in onda sabato 9 marzo alle 21.25 su Rai 1.

Dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma la seconda e ultima puntata di “Rischiatutto ’70′”, basato su un programma che ha fatto la storia della televisione italiana all’epoca dell’indimenticato Mike Bongiorno e che ‘ritrova’ il suo spazio proprio in occasione dei 70 anni della Rai. Sul palco i concorrenti, le cabine, il tabellone e le domande, gli inserti audio e video: tutto contribuirà a fare di ‘Rischiatutto ‘70’ una grande festa tra ricordi, emozioni, aneddoti, primati e curiosità, con un tocco di modernità e freschezza.

In questa serata i protagonisti che giocheranno, con Conti e il pubblico in studio e da casa, saranno divisi in tre coppie: Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Milly Carlucci e Flavio Insinna. Nella terza cabina, i vincitori della prima puntata andata in onda una settimana fa, Chiambretti e Frassica.

Le domande spazieranno tra i programmi più popolari di tutti i tempi, come ‘Canzonissima’, ‘Fantastico’, ‘Sanremo’, e quelli che hanno segnato indelebilmente la memoria collettiva, come ‘Carosello’, ‘Indietro tutta’, senza dimenticare i grandi eventi che hanno coinvolto la Rai nel corso degli anni.