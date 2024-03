Rifiuti trasformati e mobilità a “Italian Green” oggi su Rai 2

Stamani su Rai 2 la quinta puntata di “Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile” alla scoperta di aziende, iniziative e progetti rispettosi dell’ambiente

Quinta puntata per “Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile” alla scoperta di aziende, iniziative e progetti accomunati da un unico filo narrativo, la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente. Appuntamento sabato 9 marzo alle 10 su Rai 2.

Una suggestiva struttura individuata all’interno di un impianto di termovalorizzazione fungerà da punto di ritrovo dei quattro conduttori: Mario Acampa, Riccardo Cresci, Noemi David e Marco Martinelli che faranno da ciceroni alla scoperta di un Italia ricettiva ai valori della sostenibilità. Dall’interno di questa cornice industriale dove i rifiuti vengono trasformati in risorsa, il racconto si andrà a snodare proponendo vari topic e riflessioni. Si parlerà, come per ogni puntata, di mobilità elettrica con riferimento a soluzioni che stanno rivoluzionando l’idea di mobilità, immedesimandola sempre di più a fattori come comodità, innovazione, convenienza e cosa più importante, emissioni 0!

Non mancherà lo spazio dedicato al tema della gestione e il trattamento dei rifiuti a supporto della teoria secondo la quale all’interno di un’economia circolare, il rifiuto non è altro che una nuova risorsa. Con riferimento ai rifiuti che diventano nuova risorsa, un prezioso contributo che arriva dalla Toscana racconterà il processo di raccolta e gestione di rifiuti provenienti da autodemolizioni i quali, grazie ad un ciclo produttivo virtuoso, vengono recuperati e trasformati in nuova materia prima. Diverse interpretazioni del concetto di sostenibilità, declinato anche in termini sociali, mettendo al centro il benessere del lavoratore e il cosidetto “work like balance”.

Quattro rubriche assegnate ad hoc ad ognuno dei quattro conduttori porteranno all’approfondimento di aspetti curiosi legati al mondo della chimica, dell’alimentazione, del clima e della cultura sostenibile in generale. Brevi intermezzi musicali a tema green, eseguiti da una band che utilizza strumenti realizzati con oggetti quotidiani di recupero saranno il filo collante del racconto.