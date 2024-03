Il film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi in streaming su Netflix

‘C’è ancora domani’, il film di Paola Cortellesi, in streaming su Netflix dal 31 marzo. Uscito lo scorso 26 ottobre il film ha totalizzato 35milioni di incassi al botteghino

Il film campione d’incassi ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi dal 31 marzo sarà disponibile su Netflix. L’attrice alla sua prima prova alla regia ha spopolato nelle sale italiane ed è record al botteghino: uscito lo scorso 26 ottobre il film ha totalizzato 35milioni di incassi. Per la Giornata internazionale dei diritti delle donne, poi, è stato ritrasmesso in 150 sale italiane. Ora, per chi non è riuscito a vederlo al cinema o per chi semplicemente vuole rivederlo sul piccolo schermo potrà farlo a fine marzo sulla piattaforma di streaming Netflix.

“Spero che le nuove generazioni abbiano la voglia di porsi delle domande e dire ‘io sto lavorando per la mia emancipazione, per la mia libertà?’. Mi piaceva che sapessero da dove arriviamo, dalle nostre nonne e bisnonne. Nilde Iotti diceva ‘i diritti non sono eterni bisogna sempre stare in guardi e combattere per difenderli’. Spero che le ragazze possano agganciarsi a questo pensiero non per sentirsi pronte alla battaglia, però sveglie sempre”, ha detto la Cortellesi all’agenzia Dire alla presentazione del film.