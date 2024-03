Delfi nelle radio e in digitale con la canzone “Oracoli”

In rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Oracoli”, il nuovo singolo di Delfi

“Oracoli” è un brano che racconta una storia d’amore giunta ad un bivio dove da un lato si può continuare ad amarsi nonostante le differenze e le complessità che ne derivano e dall’altro si può avere il coraggio di separarsi, liberi di volersi bene a prescindere dalle direzioni che prenderanno le rispettive vite.

Gli oracoli in questa canzone rappresentano i pensieri e le speranze che si scontrano con una realtà avversa, sono il desiderio disperato di cercare segni che possano suggerire diverse strade percorribili, delineano i pensieri a cui ci aggrappiamo per evitare di affrontare la dura realtà quotidiana. Questa canzone nasce da una profonda consapevolezza che non lascia spazio a bugie e scusanti che ci creiamo a livello inconscio.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Oracoli è un brano nato qualche mese fa in un momento di pura ispirazione e creatività. L’amore che c’è in questa canzone è intenso tanto quanto i dubbi che lo circondano, ho voluto raccontare la mia esperienza d’amore, un’esperienza travolgente, stupenda e degna di essere ricordata.”

Biografia

Delfi, all’anagrafe Fiorenza Pezzuto, classe ‘98, è una cantautrice che si avvicina alla scrittura dopo gli studi di canto e pianoforte; inizia a scrivere prima collaborando con vari artisti locali per i testi delle loro canzoni e in seguito produce il suo primo inedito, scritto in collaborazione con Giordano Rizzo e Matteo Tornesello, prodotto da Matteo Tornesello per la Rusty Records.

“Oracoli” è il nuovo singolo.