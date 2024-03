Arianna Pasini nelle radio e in digitale con “Tempo”

Arianna Pasini riflette su ciò che è andato perso sopra una ricca strumentale “Tempo” messo in un luogo sbagliato

Arianna Pasini riflette su ciò che è andato perso sopra una ricca strumentale Tempo” messo in un luogo sbagliato. Un dialogo con il proprio recente passato a cui la voce di Generic Animal fa da eco.

Anche quando lasciate a loro stesse, le cose producono polvere. Di differente avviso è il tempo che, lavorando per sottrazione, genera in noi una voragine che lascia impietriti. “Tempo” è un brano che non nasconde la verità, al contrario la sbatte in faccia. Una storia vissuta in prima persona dall’artista ravennate costretta in un trasloco alla rinfusa, conseguenza della fine di un amore.

Il furgone, gli strumenti, i vinili impilati spingono in una direzione chiara, ma non saranno le cose impolverate a colmare il vuoto di un tempo mal riposto. La reazione di Arianna non è sconsolata, quanto più macchiata dalla delusione. “Tempo” è la conferma che le canzoni più efficaci nascono in risposta a pulsioni umane. Una volta ripresasi tutto ciò che le apparteneva, sorge una è possibile recuperare il tempo e le energie investite in un rapporto giunto fino alla convivenza?”

La voce soave di Arianna Pasini galleggia su una strumentale registrata in presa diretta (salvo per il piano elettrico) assieme a Ivan Tonelli / Urali (basso elettrico semiacustico Guild di fine anni ‘60) e Dimitri Reali (batteria Rogers anni ‘60). La Fender Coronado semiacustica del 1967 accoglie l’orecchio dell’ascoltatore per poi lanciarlo in un crescendo sincopato che anticipa il ritornello. Ad impreziosire il refrain è il featuring che vede la voce di Generic Animal, altro amico di tour, che riempie gli spazi lasciati da Arianna.

“Tempo”, brano dal suono ricco e virtuoso, è il secondo singolo estratto da “Verso una casa”, album d’esordio di Arianna Pasini in uscita a marzo 2024 per Brutture Moderne , Crinale Lab e Urlaub Dischi , con il sostegno di Emilia Romagna Music Commission e distribuito da Believe Italia .