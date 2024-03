According to Jack debutta con il brano “A Bunch of Stupid Songs”

“A Bunch of Stupid Songs” è il singolo d’esordio di According to Jack: il brano è in radio e online sulle piattaforme streaming

According to Jack fa il suo ingresso sulla scena musicale con il singolo di debutto, “A Bunch of Stupid Songs”.

Questa traccia, che richiama le sonorità punk rock anni ’90, è una raccolta di immagini che cattura lo spirito di uno show attraverso gli occhi del musicista. Una volta terminato il concerto, According to Jack si trova a riflettere sulla fugacità e sulla forza magica del suo lavoro.

Con uno stile minimalista, la canzone si basa su voce, chitarra acustica e archi, creando un’atmosfera triste, ma allo stesso tempo calda e profondamente emotiva. Il musicista riesce così a trasmettere la complessità delle sue emozioni attraverso un’interpretazione semplice ma intensa.

“A Bunch of Stupid Songs” rappresenta un viaggio nella mente di According to Jack, che si confronta con la natura effimera e allo stesso tempo preziosa della sua arte.

La traccia offre uno sguardo sincero sulle sfide e sulle gioie di essere sul palco, invitando gli ascoltatori a riflettere sulla bellezza intrinseca della musica e delle connessioni che essa può creare.

According To Jack è un progetto solista nato nel 2022; lo stile musicale è fortemente influenzato dallo skate punk della west coast, ridotto ai minimi termini e riproposto in chiave più intima e minimale.

Nel 2023 parte la collaborazione con Sorry Mom!, con la quale esce il singolo di debutto “A Bunch of Stupid Songs”.