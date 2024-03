A “La biblioteca dei sentimenti” su Rai 3 si parla di vecchiaia

La vecchiaia a “La Biblioteca dei Sentimenti” in onda oggi pomeriggio su Rai 3. Ospiti gli scrittori Annalisa De Simone e Filippo La Porta

Con il poeta Franco Arminio e la conduttrice Greta Mauro, nel quarto e ultimo appuntamento de “La Biblioteca dei Sentimenti”, in onda sabato 9 marzo alle 16.30 su Rai 3, viene affrontano il tema della vecchiaia con un’ottica che guarda alla letteratura. Nel corso del dibattito con i millenial presenti in studio, verranno analizzati due testi: “Sempre soli con qualcuno” alla presenza dell’autrice Annalisa De Simone, e “Senilità” di Italo Svevo, insieme al critico letterario Filippo La Porta. In collegamento da Roma l’inviato Yari Selvetella sarà con Gigi Marzullo.

Franco Arminio e Greta Mauro anche in questa edizione hanno il compito di stimolare i ragazzi su ciò che un’opera letteraria contiene in termini di idee e argomenti della nostra contemporaneità. Nel programma la letteratura è utilizzata come veicolo per affrontare insieme fatti e argomenti universali. I monologhi di Franco Arminio aprono e chiudono la puntata.