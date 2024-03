L’oroscopo di oggi, venerdì 8 marzo 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, venerdì 8 marzo 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Periodo costruttivo, c’è chi inizia un nuovo percorso di lavoro che darà esiti non immediati. Incontri interessanti per l’amore.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Questa giornata è interessante non solo per i contatti, ma anche per farti venire in mente una buona idea. Se sei single guarda bene perché c’è chi ti sta cercando. Non sottovalutare nuovi incontri, è giusto diffidare ma non eccedere.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Possibili conferme nel campo professionale. L’amore può tornare interessante ed è valido anche dopo un periodo di fermo!

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Un pizzico di fortuna ti aiuterà oggi in diverse situazioni: non temere e lascia lavorare il destino. Certe emozioni possono rinascere in questi giorni.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Non è un periodo no, solo che il tuo fisico è stato sottoposto ad uno stress eccessivo. In caso di separazioni è possibile un nuovo incontro. Indecisioni nel lavoro.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Oggi bisogna essere cauti. Storie d’amore più conflittuali, attenzione a qualche contrasto con parenti per motivi di soldi. Dormi poco.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Fase di riflessione nel lavoro e in famiglia. Fai economia di forze. L’amore non è euforico, non fare troppi programmi; c’è chi deve risolvere un problema con una persona…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Oggi se c’è qualche incomprensione meglio parlare, non rimandare la discussione, probabile che tu abbia a che fare con una persona ambigua. In questa giornata sei agitato per vari motivi, in amore potresti essere in bilico tra due storie…

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Ti senti particolarmente stanco, nervoso. Potresti dare un ultimatum a chi sfugge alcune richieste.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Non abusare della tua energia, per fortuna puoi godere di un grande fascino. Prudenza con Acquario che potrebbe avere più o meno volontariamente portato qualche difficoltà nella tua vita.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Buona giornata, chiudi al più presto le situazioni che ti interessano. Per l’amore, buone possibilità per i single che non vogliono rimanere tali.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Situazione fortuna per i nuovi incontri, oggi e domani permettono anche di superare una fase di ansia! E’ sempre opportuno essere cauti con le spese, sono state troppe di recente.