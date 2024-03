“La vita che verrà – Herself” di Phyllida Lloyd su Rai Movie: la trama del film

Stasera su Rai Movie “La vita che verrà – Herself” di Phyllida Lloyd, con Clare Dunne, Harriet Walter, Conleth Hill: la trama del film

Oggi è la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne e la Direzione Cinema e Serie Tv propone film che trattano il tema dell’emancipazione femminile in periodi storici e ambiti differenti, in onda venerdì 8 marzo in prima serata.

Su Rai Movie alle 21.10, in onda “La vita che verrà – Herself” di Phyllida Lloyd, con Clare Dunne, Harriet Walter, Conleth Hill. Nel solco della tradizione del cinema sociale e civile inglese, il film denuncia, senza alcuna retorica, due drammi di stringente attualità: la violenza domestica e la carenza di abitazioni per le famiglie in difficoltà. E‘ la storia di una giovane madre che, dopo l’ennesimo episodio di violenza del marito, trova il coraggio di lasciarlo per rifarsi una vita e, nella vana attesa di un vero alloggio, decide di costruire ex novo una casa per sé e le due figlie.