Annalisa svela perché non ha partecipato a Una voce per San Marino

Annalisa è la donna del momento. Tutti la vogliono. Anche fuori dai confini nostrani. A Los Angeles ha ricevuto il premio “Global Force” per Billboard Women in Music, l’evento annuale dedicato alle donne più influenti dell’industria musicale.

Un piccolo passo per un futuro musicale internazionale, come ha confessato lei stessa al Corriere della Sera: “Sì e ci sto già lavorando. Ci saranno notizie a breve: sicuramente riguarderanno la Spagna, ma anche altro. Non ancora un tour perché fino a quest’estate ho troppe date, ma in futuro assolutamente”.

Dall’evento è diventato virale lo scatto con Katy Perry. Incontrarla un sogno per Annalisa: “Le ho raccontato che la ammiro da tanto e lei mi ha detto che sul palco ho parlato molto bene in inglese”.

LE DONNE IN MUSICA IN ITALIA

Nella giornata internazionale della donna, Annalisa riflette sul cammino delle artiste femminili in Italia. “C’è ancora molto da fare”, ha detto ai Billboard Women in Music e al Corriere sottolinea: “Bisogna proprio rompere dei muri giorno dopo giorno. Nelle classifiche le presenze femminili sono minori, per avere i risultati degli uomini dobbiamo lavorare il triplo, ma le cose stanno migliorando. Non bisogna mollare”.

E sull’8 marzo: “A volte la festa delle donne mi sa di contentino, poi si torna a non celebrarle, c’è sempre pressione, il ‘perché non sorridi abbastanza, perché sei vestita così’. Mi auguro si riesca a ottenere quel che è giusto, senza prevaricare”.

I RUMORS SULLA GRAVIDANZA

Gli stereotipi femminili non la scalfiscono, neanche quelli che l’hanno data in stato di gravidanza solo perché a Sanremo 2024 ha preferito non scendere le scale dell’Ariston. È stata destabilizzata da quel gossip? “No- dice- né da chi pensa che una donna che non fa le scale sia automaticamente incinta. Non funziona così, forse all’ottavo mese. A gennaio dell’anno scorso sono caduta dalle scale e quello mi ha lasciata un po’ segnata, emotivamente, ma anche sulla fronte, con una bella cicatrice. All’Ariston mi tremavano le ginocchia e mi veniva un po’ di panico, quindi ho preferito così”.

I FAN LA VOLEVANO ALL’EUROVISION

E quest’anno erano tanti che l’avrebbero voluta come concorrente dell’Eurovision Song Contest 2024, anche come entry di San Marino. Tutto pur di vederla alla Malmö Arena in Svezia. Lei sull’argomento Una voce per San Marino ha precisato: “Non l’ho mai considerato perché un conto è l’Italia, ma se non si riesce va bene così. Mi sembrerebbe quasi di andare contro il mio Paese. Ma sarei stata felice se ci fosse riuscita Loredana Bertè”.

E per il futuro Annalisa ha anche in programma un docufilm: “Sì, ci sto pensando. Mi piacerebbe mettere una lente d’ingrandimento sul lavoro che c’è dietro le canzoni”.