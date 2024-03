Ventidue nelle radio e online con “Quello che non ho”

Online sulle piattaforme digitali e in radio “Quello che non ho” singolo finalista ad Area Sanremo dell’artista Ventidue

Fuori su tutte le principali piattaforme digitali il nuovo singolo di Anita Guarino in arte Ventidue “Quello che non ho”, brano finalista ad Area Sanremo 2023. L’artista stessa descrive il brano che parla di un amore tossico, dove convivono due aspetti contrapposti: lo stato d’animo quasi incosciente di amare e allo stesso tempo quello di distruggersi. Capita spesso di non riuscire a “vedere” chi si ha vicino, quanto male può fare una cosa così bella come l’amore se non si riesce a capirla nel profondo.

La canzone è il grido di aiuto di una persona innamorata, innamorata forse di un’idea per cui darebbe tutto, anche “quello che non ha”. Un’idea a cui chiede scusa per tutto ciò per cui non si dovrebbe mai chiedere scusa. Un’idea che a fine giornata la tiene dalle caviglie e la trascina giù. Ma l’amore vero non è questo! Non fa più male di due destri e non ti detesta. L’amore vero non prende anche quello che non hai, solo che volte è davvero difficile capirlo.

Recentemente l’artista si è classificata tra i 20 finalisti di “Area Sanremo 2023”.

Il suo percorso artistico inizia nelle piazze con alcune esibizioni in eventi e manifestazioni, e prosegue con serate in diversi locali di piano bar, dove canta prevalentemente un repertorio in stile soul – jazz. Continua la gavetta partecipando a numerosi concorsi e talent show; nel 2018 la vediamo alla dodicesima edizione di “X-Factor”, dove raggiunge i Bootcamp mentre nel 2019 si piazza tra i finalisti della 62°edizione del “Festival di Voci Nuove di Castrocaro”, in diretta su Rai2, dove si esibisce con il brano inedito “251”, arrivando come seconda classificata. Infine partecipa alla Sfida ad “Amici 2023” (Canale 5).

Attraverso il suo canale YouTube, aperto nel 2017, posta alcune interpretazioni di brani famosi, con uno stile personale di grande classe ed espressività. Insieme al profilo sulla piattaforma TikTok , i due canali ad oggi contano più di 20.000 iscritti e centinaia di migliaia di visualizzazioni. Oltre agli impegni artistici l’artista é impegnata con gli studi presso il Conservatorio “S.Louis College of Music” di Roma, in Song Writing. Infatti da diversi anni scrive e compone personalmente i suoi brani.