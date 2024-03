L’oroscopo di oggi, giovedì 7 marzo 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 7 marzo 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

La situazione generale ti vede confuso per le questioni di lavoro, mentre per ciò che concerne l’amore arrivano due mesi importanti, da non sottovalutare. Frequenta gente attiva, dinamica.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Questa è una giornata che aiuta chi si occupa di contatti e comunicazione: potrai avere un successo importante. Un elemento di forza che coinvolge la tua vita è proprio l’amore che può dare risposte positive che non ha mai dato finora…

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Non devi essere pessimista o pensare di non farcela, proprio oggi abbiamo una situazione molto attiva. Bene lo studio e l’amore.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Hai più voglia di fare, ma oggi sconsiglio di azzardare, potresti perdere un sacco di tempo in modo imprevisto. In amore un po’ di gelosia non guasta affatto!

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Questa giornata è da prendere con le pinze; soprattutto nel corso della mattinata è possibile che tu non ti senta in perfetta forma, devi fare tutto con calma. Non escludo ancora un tira e molla se hai a che fare con segni come Sagittario e Ariete. Impegni di lavoro faticosi.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Per chi aveva un po’ di ansie che lo obbligavano a pensieri negativi, ora sembrano sparite. Sono troppi i problemi o i pensieri legati al lavoro, e l’amore paga pegno. Confidenze con un Vergine.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Devi rimodernare un progetto di lavoro, la pigrizia te lo impedisce. Ci sono delle novità per i cuori solitari che comunque vivono una fase abbastanza problematica di incertezza.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Ora puoi rivedere progetti ed ampliare gli orizzonti. Se vuoi trovare un amore chiarisci prima a te stesso cosa vuoi davvero. Sogni premonitori, giornata interessante.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornata nervosa per vari motivi, troppe cose da fare. Cerca di dimenticare un piccolo dispiacere del passato.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Un incontro inatteso potrebbe metterti di buon umore. Promozioni sul campo, ma attenzione a non dimenticare l’amore…

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Stelle favorevoli. In amore ci sono più possibilità.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Giornata positiva, si chiariscono le situazioni, si approfondiscono rapporti e si ritrova la serenità. Datti da fare, soprattutto se conosci qualcuno che può aiutarti a realizzare un progetto. Sono proprio le collaborazioni in grande recupero.