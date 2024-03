Klaus Bernhardt in libreria con “Liberati dai pensieri ossessivi e dalle compulsioni”

“Liberati dai pensieri ossessivi e dalle compulsioni. Come superare i rituali, i tic e le piccole manie che ti ingabbiano la mente” è il nuovo libro di Klaus Bernhardt

L’ansia è un problema molto diffuso, che riguarda anche gli adolescenti, e quando non arriva a provocare attacchi di panico, può sfociare in disturbi ossessivi compulsivi, assai più comuni di quanto si possa pensare. Questo libro offre un metodo concreto per risolvere gli stati d’ansia profonda che sfociano in comportamenti ossessivo compulsivi (tic, rituali, piccole manie…) nei casi in cui non ci sia una patologia grave, che resta di ambito psichiatrico. Sono tante, infatti, le persone borderline che mettono in atto abitudini ripetitive, che seguono rituali o riti scaramantici per contenere stati ansiosi altrimenti insopportabili e non sanno che esistono tecniche di autoterapia per liberarsi da queste gabbie mentali.

Klaus Bernhardt ha lavorato per molti anni come giornalista specializzato in scienza e in medicina. Poi, due persone a lui care hanno iniziato a soffrire di ansia e gli hanno chiesto aiuto. Bernhardt si è gettato anima e corpo nella ricerca, ha seguito un percorso di specializzazione in psicoterapia e ha dato vita al metodo che porta il suo nome. A Berlino dirige uno studio di psicoterapia particolarmente qualificato nella cura dell’ansia e degli attacchi di panico. È membro dell’Accademia di Neuroscienze e Management della Formazione (AFNB) e dell’associazione Initiative Neues Lernen (INL). I suoi podcast sono seguiti da più di 350.000 persone in oltre ottanta Paesi e il suo libro, Liberati dall’ansia e dagli attacchi di panico (Giunti, 2018), ha venduto in Germania 200.000 copie. www.panikattacken-loswerden.de

Per Giunti ha pubblicato anche Liberati dal burnout e dalla depressione (2020) ed è in corso di pubblicazione Liberati dai pensieri ossessivi e dalle compulsioni.