Gianfranco Perri pubblica “Ruggero Flores da Brindisi”

Gianfranco Perri presenta un saggio storico incentrato sulla vita e le gesta di Ruggero Flores, un’affascinante figura di cui è stato detto tutto e il contrario di tutto. Un condottiero leggendario ma dall’agire controverso, come afferma una parte della storiografia ufficiale; un uomo vissuto a cavallo tra XIII e il XIV secolo, che ha segnato profondamente la sua epoca.

«Quest’uomo, aldilà della sua leggenda, ha segnato la storia, quella vera, quella grande. Con le sue gesta, se pur stroncate nel pieno della vitalità, contribuì nientemeno che a ritardare d’un secolo e mezzo la caduta dell’Impero Romano d’Oriente e se fosse continuato a vivere, magari quella caduta non ci sarebbe mai stata, sconvolgendo di fatto la storia»

“Ruggero Flores da Brindisi: templare, corsaro e ammiraglio” di Gianfranco Perri è l’interessante biografia di un uomo dalla complessa personalità e dalle tante incarnazioni: marinaio, frate templare, condottiero, ammiraglio, stratega, forse pirata e perfino Megaduca. Ruggero Flores è un enigma che non si potrà mai decifrare, soprattutto per via delle differenti versioni della storia date dai suoi coevi o dagli studiosi che ne hanno analizzato la vita e le imprese – «Se da alcuni è definito “un valoroso cavaliere che difende con ardimento gli insediamenti cristiani dalle orde saracene”, da altri invece è raccontato come “un uomo senza scrupoli, un vero pirata, che con le sue scriteriate azioni getta disonore sui Templari”».

L’autore presenta un’accurata ricostruzione storica, citando nell’opera le diverse fonti di cui si è avvalso e sottolineando più volte le evidenti incongruenze tra le varie testimonianze, che hanno causato dubbi e confusione intorno a questo straordinario personaggio. Si prende soprattutto in esame il resoconto del catalano Ramòn Muntaner, luogotenente e compagno d’avventure di Flores, incline a proporre il ritratto di un uomo di grande coraggio e di indole generosa. Si propongono inoltre le versioni dei cronisti greci Giorgio Pachimere e Niceforo Gregora, che furono testimoni oculari dei fatti proprio come Muntaner; anche la loro, però, è una visione di parte, perché a favore dell’imperatore bizantino Andronico II, per ordine del quale Flores aveva combattuto contro i Turchi e con cui avrà successivamente un rapporto complicato.

Impreziosito da un ricco apparato iconografico composto da fotografie, ritratti, mappe e ricostruzioni architettoniche, oltre che da chiarificatrici note a piè di pagina, questo saggio non racconta solo la travagliata storia di Ruggero Flores ma offre anche un’esaustiva descrizione del contesto in cui si mosse (a partire da Brindisi, città in cui nacque nel 1267), delle personalità di spicco che incontrò e dei popoli con cui si scontrò a capo della sua invincibile Compagnia aragonese. Gianfranco Perri propone un’opera avvincente e istruttiva che dona lustro a un personaggio poco conosciuto e celebrato in Italia, che fu invece uomo d’azione e di ventura fuori dal comune e il cui apporto fu fondamentale per la salvaguardia dell’Impero Romano d’Oriente.

SINOSSI DELL’OPERA. Ruggero Flores, il brindisino, è un personaggio storico singolare nonché enigmatico e per molti aspetti controverso, avvolto in un alone di mistero che aleggia intorno alla sua balda figura che lo rende quasi leggendario accrescendone la capacità attrattiva, provocata anche dai giudizi più disparati che su di lui sono stati espressi dai tanti che l’hanno studiato. Giudizi quasi sempre senza mezze misure, che con storica disinvoltura passano dalla critica più feroce alla smisurata ammirazione.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE

Gianfranco Perri (Brindisi, 1951) è uno scrittore e docente di “Progettazione di gallerie” presso l’Università Centrale del Venezuela in Caracas. È consulente e progettista di opere sotterranee, e tra i suoi tanti progetti vi sono più di 150 chilometri di gallerie stradali e ferroviarie in Venezuela, oltre a varie gallerie, idrauliche ed idroelettriche, in Argentina, Panamá, Honduras, Guatemala, Costa Rica e Cile. Ha pubblicato due libri sulla progettazione di gallerie e un centinaio di papers tecnici e scientifici in spagnolo, italiano ed inglese, la maggior parte dei quali ha anche presentato in convegni internazionali in molte regioni del mondo. È un appassionato studioso e divulgatore della storia di Brindisi; ha scritto dieci libri e saggi su questa città, tra cui “Brindisi nel contesto della storia” nel 2016 e “Pagine del ‘900 brindisino” nel 2023.