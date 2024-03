L’oroscopo di oggi, mercoledì 6 marzo 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, mercoledì 6 marzo 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Cura la tua forma fisica e cerca di recuperare un po’ d’energia persa nelle ultime settimane. Se da tempo dovevi dire qualcosa sarà difficile trattenersi, cerca di fare tutto con più cautela.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Per l’amore devi fare scelte giuste. Parlare di lavoro è più facile. Progetti faticosi e impegnativi.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Tutto quello che rappresenta per te un fardello o comunque un peso, sarà tagliato nel corso delle prossime settimane. Ti sentirai molto più disponibile nei confronti degli altri a patto che tu li senta davvero sinceri, da adesso vuoi solo persone vere accanto!

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Ciò che ti stanca e ti stranisce è che da qualche tempo ogni cosa che decidi di fare non si risolve nell’immediato. Non serve a nulla rintanarsi in casa e magari lasciarsi sfuggire occasioni uniche e irripetibili anche in amore.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Questa è una giornata interessante, e se possibile dovresti cercare di concludere cose più importanti entro questa sera. Chi cerca un accordo, la passione deve esporsi, addirittura potrebbe tornare un amore del passato. Il cuore è diviso tra emozioni diverse, novità se le vuoi.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Non ti fermi mai! Da mattina a sera sei una trottola ed è normale che tu viva momenti di stanchezza. In amore non fare sempre il solito pignolo…

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Eventuali progetti che sono rimasti bloccati negli ultimi giorni, tra oggi e domani possono essere rafforzati. Non sottovalutare incontri d’amore, soluzioni. Soddisfazioni in arrivo.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

La giornata si prospetta interessante, cambiamenti importanti possono riguardare la casa. I soldi per un progetto arrivano miracolosamente.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Chi aspetta denaro da un’assicurazione o da un ente avrà ottime informazioni, e al più tardi entro 10 mesi l’incasso vero e proprio. In amore c’è grande capacità di amare…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Ottimi sviluppi nella professione: non trascurare nulla, otterrai grandi risultati e sarà possibile pure arginare un problema di soldi. Tutto può succedere, in amore incontri fortunati, c’è anche chi legalizza una unione.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Nei rapporti familiari ma anche nell’ambito del lavoro c’è tanta confusione o forse è solo stanchezza. Vuoi fare tante cose ma tutto sembra ostacolato.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Non sei in gran forma. Non esagerare con le polemiche, il problema è che non ti sembra di guadagnare quanto vorresti…