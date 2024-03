Fuori “Piccoli problemi”, il primo album di Danu

Danu, l’artista toscano di “è stato bello”, brano con più di 2 milioni di streams e in classifica Earone, torna con “Piccoli problemi”

Una raccolta del viaggio artistico di DANU, dell’amore e delle sue sfumature: questo è “piccoli problemi” – disponibile al link http://ada.lnk.to/piccoliproblemi – il primo album dell’artista toscano totalmente indipendente, fuori su tutte le piattaforme digitali, distribuito da Ada Music Italy.

Ho iniziato a scrivere per fare del bene a me e anche agli altri – così DANU annuncia l’uscita di “piccoli problemi”, composto da 12 brani: 7 editi e 5 inediti. L’album contiene storie e situazioni vissute in prima persona da DANU che, con la sua scrittura, caratterizzata da un linguaggio semplice, riesce a trasportare l’ascoltatore nel proprio immaginario, nella sua quotidianità, che è un po’ quella di noi tutti, fatta di alti e bassi, riuscendo a parlare, così, a tutte le età.

L’amore, descritto in tutte le sue fasi, è il protagonista dell’album. Il sentirsi liberi e lo stare bene in Usciamo domani, la spensieratezza in Se ci guardi bene, la nostalgia dei momenti trascorsi insieme in Kenshiro, l’ultima notte in Occhi rossi.

Un album così sincero da non illuderti, che racconta le due facce del sentimento più naturale che esista e i suoi relativi “piccoli problemi”. Perché è vero: l’amore ti trova, rapisce i tuoi sensi, si prende tutto e, in pochi secondi, ti lascia con un pugno di polvere tra le mani.

Che sia un lavoro minuzioso, completamente pensato e gestito dall’artista stesso, lo si intuisce anche dalla scelta della tracklist, che si apre e chiude con pezzi musicalmente più leggeri, lasciando centralmente quelli più movimentati.

La copertina, con gli occhi chiusi, vuole trasmettere un senso di vulnerabilità, ma anche il tentativo di guardarsi dentro cercando di risolvere tutti quei “piccoli problemi” che, col tempo, bisogna imparare a gestire e analizzare per evitare che diventino sempre più grandi.

Nella canzone “piccoli problemi” dico “ogni sentiero è fatto per percorrerlo, il mio sicuramente porta al mare” – dice DANU a proposito della scelta stilistica legata alla cover – da qui il mare nella copertina che è il luogo che più di tutti mi fa pensare. Scattata al crepuscolo, la mia parte preferita del giorno.

Il 22 marzo 2024 l’artista sarà sul palco del Viper, uno dei locali più famosi di Firenze, per il suo primo vero live, pronto a cantare le canzoni dell’album dal vivo.