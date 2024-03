Pierdante Piccioni, Fausto Brizzi e Silvia Salis primi ospiti a “La Volta buona” su Rai 1

Pierdante Piccioni il medico che ha ispirato la serie tv di successo “Doc”, Fausto Brizzi e Silvia Salis aprono la settimana di “La Volta Buona” su Rai 1

Sono Pierdante Piccioni il medico che ha ispirato la serie tv di successo “Doc”, attualmente in onda su Rai 1, e la coppia formata dal regista Fausto Brizzi e da Silvia Salis ad aprire la settimana di “La Volta Buona”, il programma condotto da Caterina Balivo,in onda da lunedì 4 a venerdì 8 marzo alle 14.00 su Rai 1.

Martedì 5 marzo, raggiungeranno lo studio, il cantautore Francesco Baccini, Riccardo Polizzy Carbonelli, noto dal pubblico di “Un Posto al Sole”, insieme alla moglie Marina Lorenzi, il regista della serie tv su Margherita Hack Giulio Base con l’attore Flavio Parenti. Nel corso della puntata di mercoledì 6 marzo a “La Volta Buona” ci sarà Carolina Castagna, in collegamento da Philadelphia, per un ricordo del padre Alberto, e gli attori Simone Montedoro e la giovanissima Azzurra Lo Pipero, protagonisti del film “Neve”, contro il bullismo, in uscita al cinema.

Giovedì 7 marzo, passerà in studio l’attore e comico Rodolfo Laganà con il figlio Filippo. Durante il momento del gioco telefonico, Caterina sarà affiancata invece da Liliana Fiorelli, protagonista del film “Un altro ferragosto” di Paolo Virzì e, a seguire, Max Paiella, in scena con lo spettacolo “Jannacci e dintorni”.

Infine, venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei Diritti della Donna sarà ospite la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Eugenia Maria Roccella. Nel corso della puntata interverranno anche Carlotta Proietti, Paola Quattrini e la cantautrice americana TEss, che vanta legami di parentela con Frank Sinatra.

Come di consueto, appuntamento con i giochi per il pubblico da casa, per vincere il montepremi in palio indovinando la sfera vincente e superando la prova a essa associata. Grande attenzione sarà inoltre data alle storie della gente comune e all’attualità.