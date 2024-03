Le mimose colorano la settimana di “È sempre mezzogiorno!” su Rai 1

I primi segni di primavera già si scorgono nel bosco che fa da sfondo alla cucina di “È sempre mezzogiorno!”, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1

È iniziato “marzo pazzerello” e i primi segni di primavera già si scorgono nel bosco che fa da sfondo alla cucina di “È sempre mezzogiorno!”, il programma condotto da Antonella Clerici – realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me – in onda da lunedì 4 a venerdì 8 marzo alle 11.55 su Rai 1. Venerdì, in particolare, le mimose coloreranno lo studio della trasmissione per celebrare tutte le donne.

Arriveranno da tutta la Penisola le cuoche e i cuochi che si alterneranno in cucina per suggerire ricette originali o della tradizione, mentre il cast fisso del programma sarà al completo con Giovanna Civitillo, il maestro panificatore Fulvio Marino ed Evelina Flachi, nutrizionista e curatrice del benessere. Il simpatico Alfio Bottaro si preparerà, inoltre, per scherzi e sorprese.

Il pubblico da casa potrà partecipare alla trasmissione anche attraverso la collaborazione del maestro Sal De Riso, presidente dell’Accademia maestri pasticceri italiani: i telespettatori potranno, infatti, inviare una sorpresa speciale a una persona a cui vogliono bene. Proseguirà anche il viaggio di Federico Quaranta: il suo racconto degli angoli più suggestivi d’Italia tra storia e bellezze. Tanti i produttori che mostreranno le eccellenze gastronomiche del made in Italy. Confermato l’appuntamento con la giornalista Angela Frenda, con i suoi racconti tra storia e cucina.