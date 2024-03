Ettore Giuradei su YouTube con il nuovo videoclip

Disponibile su YouTube il video di “BELOW SEA LEVEL” di Ettore Giuradei, singolo di lancio di “NEVROTICA/POLITICA”, il nuovo disco

Disponibile su YouTube il video di “BELOW SEA LEVEL” di Ettore Giuradei, singolo di lancio di “NEVROTICA/POLITICA”, il nuovo disco (il settimo) uscito per Freecom, con la produzione artistica di Marco Parente. Un album di esplorazione, ricerca e riflessione.

Il video, pubblicato in anteprima dal sito del mensile Rumore e proiettato tra settembre e ottobre 2023 a Between Us, cantiere delle arti 2023 per CARME – Centro Arti Multiculturali Etnosociali di Brescia, è stato oggetto di un’installazione performance in una roulotte, simbolo del villaggio di homeless ritratto da Gianfranco Rosi nell’omonimo documentario (Below Sea Level, 2008), che ha ispirato sia il brano, sia il video.

“Da subito Below Sea Level è sembrata la canzone ideale per proseguire la nostra contaminazione – commenta Francesco Levi che ha illustrato la copertina – Il brano racconta della vera storia di questo grumo di esistenze riunite ai margini della società a 300 km da Los Angeles, in una base militare dismessa a 40 metri sotto il livello del mare, dove vive un gruppo di persone senza elettricità, senza acqua, senza polizia e senza governo. Nell’installazione il pubblico ha potuto vedere il video a turni, in piccoli gruppi, fuori e dentro la roulotte”.

“Abbiamo approfittato del lungo tempo a disposizione, 6 ore per ogni turno di performance, per improvvisare intrattenimenti d’autore – aggiunge Giuradei – Al video è stato aggiunto un doppio livello di contaminazione mediante plexiglass, fogli e materiali trasparenti, in una specie di realtà aumentata in modo artigianale, maldestro e anche sbagliato, se vogliamo”.

Giuradei interagisce con disegni e scritte che accompagnano il testo e si sovrappongono con una seconda narrazione animata. Il video è stato girato e montato da 5e6 (Gianluca Ceresoli e Marco Jeannin) e le fotografie che ritraggono Levi all’opera nel suo studio sono nate da un’incursione di Alberto Mancini che ha seguito le fasi di lavorazione, svelando la natura artigianale del progetto.