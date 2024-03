Previsioni meteo 3 marzo 2024: verso la fine del maltempo

Le previsioni meteo di oggi, domenica 3 marzo 2024: ancora tempo instabile su gran parte delle regioni con piogge e nevicate sull’arco alpino

Si avvia alla conclusione una settimana caratterizzata da condizioni meteo instabili per il transito di due intense perturbazioni sull’Italia. Nella giornata di oggi avremo ancora maltempo su tutto il Nord e gran parte del Centro con piogge e neve sui rilievi alpini. Domani il nucleo instabile scivolerà gradualmente verso il Sud Italia, dove avremo un aumento della nuvolosità e piogge. Attenzione però perché da martedì è atteso un deciso miglioramento, con il tempo stabile che dovrebbe poi accompagnarci fino al prossimo weekend.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 3 marzo 2024.

Al Nord: Al mattino acquazzoni diffusi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso con nevicate in calo fino a quote di bassa montagna. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole con molte piogge, specie sui settori tirrenici. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali, con nubifragi e temporali persistenti. In serata si rinnovano condizioni di maltempo, con neve in Appennino fino a quote di bassa montagna. Temperature minime in calo e massime in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo in prevalenza stabile, con nuvolosità alternata a schiarite, nubifragi possibili sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata condizioni di tempo stabile ma sempre con molte nuvole in transito. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .