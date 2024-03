“Pallone d’oro” è il nuovo singolo di EmPí, Sergej GK, El Fiche

In radio l’inedito “Pallone d’oro”, singolo di EmPí, Sergej GK e El Fiche, già disponibile in digitale (Formica Dischi / ADA Music Italy)

“Pallone d’oro” intende catturare l’essenza del mondo calcistico attraverso incastri di rime e l’inclusione di nomi di leggende e figure storiche del calcio. La traccia è concepita su un ritmo pop/house, mirando a creare un’esperienza coinvolgente e unica. Il tutto è stato ideato e sviluppato con grande cura e dedizione, avendo come obiettivo principale la presentazione di un brano di qualità elevata, capace di attrarre l’attenzione del vasto pubblico appassionato di calcio e musica. Del progetto musicale fanno parte alcuni giocatori e influencer della NIC Nazionale Italiana Cantanti e della GOAT League.

“Siamo emozionati di presentarvi ‘Pallone d’oro’, un’opera che ha visto la luce grazie alle idee che ho coltivato, unite alla creatività straordinaria di Sergej GK e El Fiche – afferma EmPí – l’ispirazione iniziale è germogliata dentro di me, per poi trasformarsi in realtà con la partecipazione entusiasta di Sergej GK, compagno di viaggio nella NIC Nazionale Italiana Cantanti. Con l’arrivo di El Fiche, un talento in ascesa nel mondo degli influencer, il nostro progetto ha guadagnato profondità, diversità e – prosegue – abbiamo avuto il privilegio di ottenere il sostegno di tutti i membri della NIC, espandendo la nostra squadra, di cui siamo fieri di far parte, verso orizzonti ancora più ambiziosi. Augurandoci che la melodia di ‘Pallone d’oro’ possa trasmettere emozioni e ispirare sogni, percependola come una poesia sonora che celebra la perseveranza e vi ringraziamo per il vostro continuo sostegno.”

L’obiettivo è quello di raggiungere la massima copertura grazie a un meccanismo di condivisione che parta dai diversi nomi di risalto del progetto per trovare poi ulteriore eco attraverso i canali della GOAT League e il sostegno della NIC Nazionale Cantanti Italiana, di cui EmPí e Sergej GK fanno già parte. Quest’iniziativa non si esaurirà con “Pallone D’oro”, visto che i tre artisti stanno già lavorando ad altri progetti musicali che coinvolgeranno ospiti di rilievo, ampliando ulteriormente la portata e la diversità del loro repertorio.