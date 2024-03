La “shrinkflation” e lo spreco dei vaccini oggi a “Mi Manda RaiTre”

La “shrinkflation”, è un fenomeno di cui i consumatori si sono accorti già da qualche anno: se ne parla stamani su Rai 3 a “Mi Manda RaiTre”

Nel 2023 la spesa alimentare è costata circa il 9% in più rispetto al 2022, il 30% in più rispetto al 2021; nel corso di un solo anno – da novembre 2022 a novembre 2023 – la spesa nei discount è cresciuta del 6,9%. Chi fa la spesa non deve fare i conti solo con l’aumento dei prezzi e l’inflazione, ma anche con la “shrinkflation”, un fenomeno di cui i consumatori si sono accorti già da qualche anno: le confezioni dei prodotti diventano più piccole, i pezzi all’interno sono ridotti di numero e dimensioni, ma il prezzo rimane invariato. Sarà il tema al centro della puntata di “Mi Manda RaiTre”, in onda domenica 3 marzo alle 9.00 su Rai 3.

Sono pochissimi gli over 60 che hanno effettuato il richiamo del vaccino Covid; si calcola che in Europa siano state buttate 215 milioni di dosi di vaccini, con un costo stimato per i contribuenti che si aggira sui 4 miliardi di euro. In Italia sarebbero più di 49 milioni: quali i motivi di tale spreco?

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Silvestro Scotti, segretario nazionale Fimmg; Laura Di Renzo, professore ordinario Nutrizione clinica – Università Tor Vergata di Roma; Grégoire Kaufman, direttore generale Crai; Emanuela Bianchi, Altroconsumo e Luigi Gabriele, Consumerismo.