I Pinhdar online con il nuovo singolo “Humans”

Anticipazione del nuovo sofisticato album, il singolo “Humans” dei Pinhdar è umbratile e sinuoso trip hop che esplora in profondità la condizione umana

Fuori in formato digitale “Humans” della band milanese PINHDAR, primo singolo che anticipa l’atteso secondo album “A Sparkle On The Dark Water” previsto per il prossimo 22 marzo, un lavoro contemplativo dal grande fascino.

“Humans” offre uno sguardo profondo e riflessivo sulla condizione umana, esplorando le sfumature della vita attraverso la voce evocativa di Cecilia Miradoli e le riverberate trame chitarristiche e sintetiche di Max Tarenzi. Con un mood umbratile e sinuoso che fonde elementi di trip hop, dream pop e darktronica, il brano offre uno sguardo indulgente sulla condizione umana, mettendone in luce la fragilità.

Il singolo è accompagnato da uno strepitoso videoclip realizzato dalla regista/fotografa/artista di base a Los Angeles Telavaya Reynolds (già al lavoro con gli statunitensi Animals As Leaders). Il suo lavoro esplora gli stati di coscienza, l’eredità generazionale e la relazione tra gli esseri umani e i loro ambienti attraverso la fotografia, il video, il movimento, la scultura e il collage per esaminare le omologie tra la forma umana, gli oggetti artificiali e i modelli del mondo naturale. Questi temi vengono sviluppati attraverso il videoclip di “Humans”, il primo di una collaborazione con i PINHDAR e la loro musica

La forte connotazione visuale e coreografica rende “Humans” un’esperienza avvolgente che incarna in pieno la visione artistica dei PINHDAR e rappresenta la perfetta anticipazione del nuovo album “A Sparkle On The Dark Water”.

I PINHDAR sono un duo milanese composto dalla cantante Cecilia Miradoli e dal chitarrista/produttore Max Tarenzi. Nasce all’indomani dalle esperienze nella rock band Nomoredolls e nell’organizzazione del festival internazionale A Night Like This ed esplora con originalità la fusione di trip hop, elementi dark wave ed elettronica, sotto l’influenza dalla scena di Bristol. Il loro omonimo EP di debutto del 2019 ha ottenuto elogi dalla critica britannica, con il singolo “Toy” trasmesso da radio importanti, come KEXP. Nel 2021 hanno realizzato il loro primo album, “Parallel”, con la collaborazione del leggendario produttore Howie B, pubblicato dalla Fruits de Mer Records. Il tour europeo ha incluso venue prestigiose come Stereolux a Nantes e Dr Sardonicus Psych Fest in UK. Nel 2023, completano il nuovo album “A Sparkle On The Dark Water” con il produttore Bruno Ellingham, già collaboratore di Massive Attack e Portishead.