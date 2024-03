Charlie Funky feat. Vivian B.: fuori il brano “In The Name Of Love”

Charlie Funky torna sulla scena musicale con il singolo “In The Name Of Love” feat. Vivian B.: il brano è in radio e sulle piattaforme digitali

Charlie Funky ritorna sulla scena musicale con “In The Name Of Love“, il secondo singolo del progetto che vede la collaborazione con la leggendaria Vivian B., voce dei Da Blitz e icona degli anni ’90. Prodotto da Carlo Esse e rilasciato sotto l’etichetta BIT Records, “In The Name Of Love” è un omaggio alla magica era dell’Italodisco e della dance anni ’90. Questo singolo, che segue il successo di “This Is The Time“, è una cover energica e moderna di un classico dance del 1995, originariamente eseguito dai Vandana e creato da un team di autori di spicco, tra cui la stessa Vivian B.

Con “In The Name Of Love“, Charlie Funky offre una fusione perfetta di nostalgia e innovazione, promettendo di portare gli ascoltatori in un viaggio indimenticabile attraverso le sonorità e le emozioni di un’epoca d’oro della musica. A supportare il singolo c’è anche il video lyrics ufficiale: https://youtu.be/Um0qyK1fuVY?si=qUz7vhW6yNaDMQZE