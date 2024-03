Cactus e Maniviola online con ”Meglio degli altri”

I brani dei CACTUS e di Maniviola come “Meglio degli altri” hanno sound diversi ma accomunati dal grande ombrello della musica “Indie”

L’amicizia tra i CACTUS e Maniviola nasce sui social. Nel 2021 i video della band comasca e della musicista ligure finiscono nei per te degli stessi utenti TikTok e i commenti di entrambi si riempiono di “Fate un feat. Insieme” urlato a gran voce.

Riccardo (frontman della band) e Irene (in arte Maniviola) iniziano un’amicizia di penna – o di tastiera – per oltre un anno. Si supportano nei commenti e nelle storie di Instagram, e hanno modo di confrontarsi riguardo la dura gavetta che tocca ai musicisti emergenti, finchè un giorno decidono di ascoltare quei commenti. “Che ne dici di fare una canzone?” propone Riccardo, “Ho già un’idea,” risponde Irene. Nel 2023, i 6 ragazzi si incontrano per la prima volta dal vivo in studio, per registrare “Meglio degli altri”.

I brani dei CACTUS e di Maniviola hanno sound diversi ma accomunati dal grande ombrello della musica “Indie”, e il connubio tra i due ha dato vita a un brano eccentrico ed ironico scritto in nome del divertimento.

BIOGRAFIA

CACTUS è una band nata a Como, che ha conquistato il web con varie canzoni virali e facendosi conoscere come la band dell’indie felice.

Pubblicano il loro primo singolo a maggio del 2021 e poco dopo esce il loro EP, che ottiene velocemente ottimi risultati grazie ad una forte presenza sui social.

A giugno 2022 pubblicano un TikTok virale chiedendo ai fan di contattare eventi nelle proprie città. Nasce così il Tour del Cactus, iniziativa che li porta a esibirsi in giro per l’Italia, con una decina di date organizzate dalla fanbase.

Live di punta è l’apertura agli Eugenio in Via di Gioia sul palco del Bergamo NXT Station.

Il 28 ottobre esce il loro secondo EP Made in Cina, al cui interno si trova “Che Bella È”, canzone che viene selezionata in tre playlist editoriali.

A dicembre hanno l’occasione di esibirsi presso la Santeria Toscana di Milano, in apertura ai Legno, e a marzo 2023 riparte il loro Tour organizzato dai fan. 11 date sparse per tutto il nord Italia in cui hanno potuto condividere il palco con artisti come Dargen D’amico e Pietro Morello.

A ottobre 2023 esce Fuorisede, singolo che ha già raccolto più di trecento ricondivisioni e oltre un milione di views su TikTok e il video in anteprima su Sky TG24