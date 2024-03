“Sempre mezzo pieno” è il nuovo libro di Massimo Giusti

“Sempre mezzo pieno” di Massimo Giusti è costruito per guidarti verso ciò che significa “pensare positivamente”, e per aiutarti a strutturare un approccio alla vita proattiva

Questo è un libro insolito sul pensiero positivo: non trasuda entusiasmo e non ti promette la felicità. Pensare positivo, infatti, non serve quando tutto funziona, ma quando la vita va storta e ti accadono cose che mettono a rischio il tuo benessere psicologico, quando non riesci a goderti quanto di buono hai, boicottando la tua stessa serenità. Prova a ripensare ai momenti in cui hai perso il sorriso, in cui hai scelto di condividere la tua frustrazione anziché le tue gioie o anche solo una piccola cosa bella. Il primo passo per uscire da questo stato di rassegnazione è alimentare la speranza di un miglioramento che si è spenta oppure non è ancora nata. Se hai tra le mani questo libro è perché questo primo passo hai scelto di compierlo.

Sempre mezzo pieno è costruito per guidarti verso ciò che significa “pensare positivamente”, e per aiutarti a strutturare un approccio alla vita proattivo, costruttivo e resiliente. Per farlo ti accompagnerò attraverso 32 semplici regole: nessuno, del resto, comincerebbe a studiare la fisica quantistica senza avere solide basi di matematica. E questo libro è proprio un corso dal basso, un manuale teorico-pratico da consultare periodicamente, ogni volta che ne avrai bisogno. Troverai tecniche e strategie del pensiero positivo, ma ti spiegherò anche le difficoltà nell’applicarle e come superarle. Riporterò dati scientifici sullo studio della felicità e ti parlerò delle abitudini da adottare ma anche di quelle da evitare. Ti spiegherò quali caratteristiche tue e delle persone che ti circondano sono incompatibili con la tua crescita personale.

Non posso prometterti che Sempre mezzo pieno risolverà tutti i tuoi problemi, ma se 1) leggi il libro, 2) pratichi gli esercizi, 3) ripeti gli esercizi fino a quando sarai in grado di farli senza aver bisogno di consultarlo, allora è possibile che la tua relazione con il mondo, con gli altri e, soprattutto, con te stesso parta, finalmente, con un sorriso.