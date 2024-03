“Quasi mio marito” in scena al teatro San Paolo di Rivoli

Le luci del palcoscenico del teatro San Paolo di Rivoli si accendono per illuminare una nuova e divertente commedia dal titolo “Quasi Mio Marito”

Le luci del palcoscenico del teatro San Paolo di Rivoli si accendono per illuminare una nuova e divertente commedia dal titolo “Quasi Mio Marito”, in cartellone anche sabato 2 marzo. I protagonisti di questa divertente storia sono gli attori Sara Valerio e Giancarlo Fares. Si vestiranno dei panni di una giovane coppia alle prese con una domenica fuori dall’ordinario. La trama si infittisce e naturalmente si complica quando la porta di casa si rompe proprio mentre i nostri due personaggi – Martina e Claudio – sono pronti per uscire in occasione del matrimonio della sorella di lei. In questa imbarazzante situazione, tra risate, scherzi e momenti imprevisti, emergono segreti e scheletri nell’armadio della coppia. Mentre si attende l’intervento del fabbro per risolvere il problema, lo spettatore viene trascinato in un vortice di battute comiche e al tempo stesso sorprendenti. Tutto questo riesce a far riflettere sulle dinamiche e le sfide che devono affrontare le giovani coppie. La commedia “Quasi Mio Marito” sarà un’esperienza teatrale molto originale, capace di intrattenere il pubblico con la sua comicità intelligente e al tempo stesso finalizzata a riflessioni sulla relazione tra moglie e marito. Una serata sicuramente dedicata al divertimento, si comincia a ridere intorno alle 21.00.

Biglietto euro 18

Over 65, under 18 euro 16

More info 3472211204 – rivoliateatro@libero.it