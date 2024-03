Maura Tombelli ospita oggi di “A Sua immagine” su Rai 1

“La signora delle stelle” ospite del programma “A Sua immagine” oggi su Rai 1. Lorena Bianchetti incontra Maura Tombelli

Lorena Bianchetti incontra Maura Tombelli nella puntata di “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 2 marzo alle 16.00 su Rai 1. La chiamano “la signora delle stelle” perché è una cacciatrice di asteroidi di fama internazionale e anima della comunità astrofila italiana. Ma la scoperta più strabiliante è quella del 28 agosto 1994, quando scoprì nel cielo il primo “near earth asteroid”, ovvero un asteroide che avrebbe potuto colpire la Terra. Da lì nasce il progetto di costruire un osservatorio astronomico proprio nel paese di origine, Montelupo Fiorentino, a pochi chilometri da Firenze. Ospite d’onore per posare la prima pietra è stato Piero Angela che successivamente avrebbe tagliato il nastro dell’inaugurazione.

Il viaggio di Maura Tombelli è punteggiato da incontri significativi e realizzazioni sorprendenti. La guida di una suora durante i suoi anni di scuola ha aperto la porta a una profonda riflessione su fede e scienza, una dualità che ha continuato ad esplorare per tutta la vita portandola a dire: “Ho trovato la fede guardando il cielo”. La costruzione dell’osservatorio astronomico di Montelupo Fiorentino, ispirata da un sogno e successivamente scoperta essere sulla sacra linea di San Michele, ha segnato un ulteriore passo nel suo cammino personale, unendo il suo amore per l’astronomia con la sua spiritualità. Ecco perché la sua storia rimane una fonte di ispirazione per chiunque sia affascinato dalla vastità dell’universo e dalla ricerca di risposte alle grandi domande della vita.

Nuovo appuntamento con “Le Ragioni della speranza” che torna per raccontare la bellezza del Creato che si offre al nostro sguardo quotidianamente. Fra Daniele Randazzo, frate del Terzo Ordine Regolare di San Francesco, è accompagnato da Sara Segantin, scrittrice e attivista ambientale che aiuta a capire lo stato di salute del nostro Pianeta e cosa possiamo fare per prendercene cura.

Nella puntata di questo sabato portano i telespettatori nel cuore del Parco dei colli Euganei, per scoprire come i parchi naturali rappresentino importanti serbatoi di biodiversità e come contribuiscano a preservare il nostro patrimonio naturale per le generazioni di oggi e future. Nell’Abbazia di Praglia si incontrerà don Stefano Visintin, fisico nucleare che ha abbracciato la vita monastica. Don Stefano aiuta a capire il legame tra San Benedetto, i benedettini e la cura del creato.