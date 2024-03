I “boschi dello spaccio” a “Chiamata d’emergenza” nella notte su Rai 3

I “boschi dello spaccio”, il Soccorso Alpino, i femminicidi al centro della puntata del programma “Chiamata d’emergenza” in onda nella notte su Rai 3

Anche in questa puntata di “Chiamata d’Emergenza” – un programma condotto da Federico Ruffo, in onda sabato 2 marzo alle 23.55 su Rai 3 – uomini e donne delle forze dell’ordine mettono in campo coraggio e sangue freddo per contrastare ogni tipo di richiesta di soccorso. In particolare, la Squadra Mobile di Varese, impegnata in un’operazione di controllo e rastrellamento dei cosiddetti “Boschi dello Spaccio”, ossia aree verdi a ridosso dei centri abitati dove vengono spacciate sostanze stupefacenti di ogni tipo: cocaina, eroina, hashish e crack. Zone totalmente in balia dei pusher e accessibili soltanto ai tossicodipendenti in cerca di una dose e non più ai cittadini che rischiano di trovarsi faccia a faccia con il pericolo, anche solo facendo una semplice passeggiata.

In provincia di Sondrio, poi, sarà seguito l’importante lavoro che la Squadra del Soccorso Alpino compie sulle piste da sci, sia di notte, quando una ragazza rimasta infortunata a una gamba viene aiutata, sia di buon mattino, quando l’intervento è per un ragazzo rimasto coinvolto in uno scontro.

E ancora, dalla centrale operativa arriva la segnalazione di una coppia di ciclisti che ha imboccato l’autostrada di notte e con la pioggia, rappresentando un pericolo non solo per loro stessi, ma anche per gli automobilisti. I due biker vengono fermati e identificati da una pattuglia, mentre un agente della Polizia segnala con una paletta luminosa ad automobilisti e camionisti di rallentare la velocità per questioni di sicurezza. Proprio a causa dell’asfalto bagnato, della velocità e della scarsa visibilità notturna, la Polizia è alle prese con un’automobile incidentata, finita sotto sopra e priva di passeggero. Con l’ausilio di alcune torce, gli agenti iniziano la ricerca del conducente della vettura lungo la pista ciclabile, mentre l’automobile viene raddrizzata e messa in sicurezza. Infine, gli agenti della Polizia vengono chiamati per una rissa fuori da una discoteca.

A seguire, a Milano, complice qualche bicchiere di troppo, i proprietari del locale sono costretti a chiamare una volante per sedare una lite tra due ragazzi e un buttafuori. Uno dei due giovani è molto nervoso e, nonostante l’arrivo della Polizia, continua a minacciare l’uomo. Il sangue freddo e la professionalità degli agenti eviteranno che la situazione degeneri.

A conclusione della puntata, un servizio sul drammatico fenomeno dei femminicidi ricostruito attraverso gli audio originali delle richieste d’aiuto arrivate ai centralini della Polizia e il racconto del dirigente della sezione Volanti della Questura di Bari che sensibilizzerà sui rischi e sulle modalità d’aiuto, in particolare legate al cosiddetto “ultimo incontro”. Solo l’anno scorso ci sono state 120 donne ammazzate da mariti o ex compagni: una strage silenziosa che va contrastata non solo attraverso azioni di prevenzione e repressione, ma soprattutto sul fronte culturale e sociale.