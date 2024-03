A “La Biblioteca dei Sentimenti” su Rai 3 si parla dei social

I social sono il tema de “La Biblioteca dei Sentimenti” in onda oggi su Rai 3. Ospiti Alice Urciuolo e Marcello Veneziani

Con il poeta Franco Arminio e la conduttrice Greta Mauro, nella puntata de “La Biblioteca dei Sentimenti”, in onda sabato 2 marzo alle 16.30 su Rai 3, verrà affrontato il tema del i social con un’ottica che guarda alla letteratura e alle tematiche legate alla sfera dei sentimenti.- A parlarne in studio, insieme a quattro giovani millennial, ci saranno Alice Urciuolo, autrice di “La verità che ci riguarda”, e lo scrittore Marcello Veneziani autore di “Scontenti. Perché non ci piace il mondo in cui viviamo”. In collegamento da Lucignana in provincia di Lucca, Selenia Orzella con la scrittrice Alba Donati.

I due conduttori, anche in questa seconda edizione de “La Biblioteca dei Sentimenti”, hanno il compito di stimolare i ragazzi su ciò che un’opera letteraria contiene in termini di idee e argomenti della contemporaneità. Nel programma la letteratura è utilizzata come veicolo per affrontare insieme fatti, argomenti e sentimenti universali. I monologhi di Franco Arminio aprono e chiudono la puntata. In ogni puntata un collegamento esterno: ad alternarsi nelle quattro puntate gli inviati Selenia Orzella e Yari Selvetella.