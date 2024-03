Roberto Quassolo pubblica l’album “Acoustic Curtain”

L’ex frontman dei Dark Horizon Roberto Quassolo pubblica su tutte le piattaforme digitali il nuovo album ‘Acoustic Curtain’

Acoustic Curtain è un progetto musicale che nasce dall’idea del poliedrico cantante e songwriter Roberto Quassolo, desideroso di ridare nuova vita ad alcuni brani che maggiormente ne hanno segnato il percorso artistico, ormai quasi trentennale, realizzati con la symphonic metal band Dark Horizon, riproponendoli in un’inedita versione intima e spontanea.

Il risultato è un disco unplugged di 10 brani impreziosito dalla collaborazione con il chitarrista Mario Percudani (Hardline, Hungryheart), che qui troviamo anche nelle vesti di produttore.

L’album mira ad aprire scenari ed atmosfere suggestive creando un’ esperienza acustica coinvolgente, facendo leva sull’espressività e l’emotività, caratteristiche da sempre presenti nelle produzioni di entrambi gli artisti.

La tracklist esplora diverse annate delle composizioni realizzate da Quassolo con i Dark Horizon; troviamo brani come Master of the Bright Sea e Victim of Changes tratti da Dark Light Shades (2004), ‘Empty Mirror’ e ‘The Age of Light’ da Angel Secret Masquerade (2011) o ‘Back to the real’ e ‘Future world’ dal più recente Aenigma (2018).

L’album è pubblicato in versione digitale da Tanzan Music Records, mentre verrà stampato e rilasciato in CD da Underground Symphony.

La tracklist dell’album:

01. Back to the Real

02. Empty Mirror

03. Master of the Bright Sea

04. Future World

05. Sea Sirens Voices

06. Flying in the Wind

07. The Age of Light

08. Liar

09. Victim of Changes

10. Time is a Healer