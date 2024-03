In libreria “Renegades – 2. Nemici giurati” di Marissa Meyer

Marissa Meyer nelle librerie con “Renegades – 2. Nemici giurati”, secondo capitolo della trilogia, dove la linea di demarcazione tra bene e male si fa ancora più labile

La doppia vita di Nova sta per complicarsi, se possibile, ancora di più. Nei panni di Insonnia, è membro a tutti gli effetti dei Rinnegati e presta servizio nella squadra di pattuglia di Adrian per proteggere i più deboli e mantenere l’ordine in città. Nelle vesti di Incubo, invece, è un’Anarchica, e come tale la sua missione dovrebbe essere annientare questi tanto celebrati e amatissimi “eroi”. Se da un lato, infatti, Nova desidera portare a compimento la sua vendetta contro i Rinnegati, che così profondamente l’hanno delusa nel momento del bisogno, dall’altro come può farlo a cuor leggero, proprio ora che i suoi sentimenti per Adrian stanno diventando sempre più profondi?

In questo secondo capitolo della trilogia, dove la linea di demarcazione tra bene e male si fa ancora più labile, Nova e Adrian dovranno fronteggiare l’escalation criminale a Gatlon City, mettendo in discussione non solo le loro convinzioni sulla giustizia, ma anche ciò che provano l’uno per l’altra: la salvezza del mondo è nelle loro mani.