Il rapper Gale in radio e in digitale con “Wesh”

Il rapper Gale in “Wesh”, il suo nuovo singolo disponibile in radio e sulle piattaforme digitali, parla di strada, ma lo fa dalla provincia

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Wesh” (https://bfan.link/wesh-1), il nuovo singolo del rapper classe 2002 Gale.



“Wesh” è un termine gergale di origine araba utilizzato come saluto soprattutto nelle banlieue francesi e Gale lo ha messo come titolo del brano perché è una parola usata spesso da lui e dai suoi amici. L’artista di Cesena, infatti, frequenta ed è cresciuto in una compagnia multietnica e in questo brano ha deciso di parlare di street credibility a suo modo…

“La ‘strada’ – racconta Gale – non esiste solo nelle grandi città, come si vorrebbe far credere. Anche in provincia viviamo situazioni di strada in certi quartieri e in questo brano ho messo nero su bianco il mio pensiero sulla proliferazione di artisti venuti dalla strada ironizzandoci sopra. Non tutti possono trattare certi argomenti e, anche se vengo dalla provincia, qui ho voluto rivendicare e mettere in chiaro questo aspetto”.

La produzione musicale di “Wesh” è di Frisio, producer che ha già lavorato più volte con Gale.

Gale, nome d’arte di Riccardo Galeotti, nasce a Forlì nel 2002 e cresce a Cesena. Fin da piccolo nutre una grande passione per la musica e dal 2019 inizia a fare rap con sempre più convinzione, con uno stile che fonde i ritmi urbani alle influenze pop. Il suo primo singolo ufficiale, “Un altro drink”, è uscito nel 2020 ma è nel 2022 con “GORILLA#1” che attira le attenzioni del pubblico. Nel 2023 partecipa a Real Talk in un cypher con altri artisti cesenati.