“Parlerò di te” è il nuovo singolo di Altea

“Parlerò di te”, il brano della giovane artista calabrese Altea, è disponibile sulle piattaforme digitali e in radio

Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio Parlerò di te, nuovo singolo della giovane cantautrice e polistrumentista calabrese Altea: una ballad con una linea vocale forte ed emotiva destinata a risuonare nei nostri cuori. È la storia di un amore che si conclude e dei ricordi che invece non si consumano mai, la storia di chi, negli arpeggi silenziosi, si rivede e si specchia.

ASCOLTA IL BRANO: https://sptfy.com/ParleroDiTe

“Questo brano è una dichiarazione d’amore giovane. Quasi sembra essere tornati a quando amare significava stare svegli tutta la notte ad ascoltare le canzoni più tristi dentro il nostro iPod.” – Altea.

CREDITS

Testo e musica: Altea Graziadio

Chitarre: Andrea De Fazio

Batterie: Giovanni Astorino

Basso: Domenico Bellizzi

Voci: Altea Graziadio

Foto Copertina: Marco Scarpino

Registrazione, produzione, mix e master: L’ennesimo

CHI È ALTEA?

“La malinconia che si trova all’interno della mia musica ha radici profonde. Sicuramente nell’entroterra calabrese che mi ha cullato donandomi la possibilità di crescere a vista d’occhio come un fico d’india nella terra.

La mia tromba mi accompagna in ogni percorso come una cara e vecchia amica di cui ti fidi ciecamente. La semplicità della mia vita è racchiusa dentro tutti i testi e in ogni nota suonata”.

Altea Graziadio in arte Altea, classe 2002: un progetto che nasce dall’esigenza di trasformare la musica della sua vita in musica della vita degli altri.

Cantautrice con impronte indie ed r&b, dal caldo cuore mediterraneo e con una vocalità ricca di armonici naturali, con un leggero soffio che la contraddistingue. Polistrumentista porta con sé sfumature e colori dei diversi strumenti che le appartengono con la presenza inconfondibile della sua tromba.

Personalità eclettica e trascinante, le sue performance sono intense e di pregevole impatto emotivo. Ad aprile 2022 porta i suoi inediti in tour con l’associazione Marley Session, suonando anche nella sede ufficiale della rivista Scomodo a Roma, nel luglio di questo stesso anno parte all’avventura per uno street tour, facendo busking nelle più importanti città d’Italia, tra cui

Bologna e Firenze. Apre il concerto di Nada nel giugno del 2023. Partecipa al contest Palchi Belli organizzato da Rockit in collaborazione con Ostello Bello Napoli.

Ad Aprile del 2023 esce il suo primo singolo “Amici Amici” e nel maggio dello stesso anno esce il secondo singolo “Cherosene”. A breve uscirà un nuovo brano “Funziona Così” segnato da strumenti suonati interamente dal vivo, forte la presenza della tromba che contraddistingue il sound fresco ed emotivamente coinvolgente.