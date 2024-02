L’oroscopo di oggi, giovedì 29 febbraio 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 29 febbraio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Ci sono novità in vista per quanto riguarda il lavoro, lo studio, e per qualcuno amori da scoprire. Migliora la forma fisica, buone proposte in arrivo.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Spese per qualcosa che non vale. La realtà è che avresti bisogno davvero di fare buone vacanze. E se sei a lavoro, cerca almeno in questi giorni di non stancarti troppo.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Se viaggi è meglio, progetti importanti per le coppie che si vogliono bene. Se hai un’idea in mente cerca di farla valere. Puoi vincere una grande sfida, diventare l’ago della bilancia per tutte le trattative in corso.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Potrai finalmente realizzare i progetti che stai da tempo rimandando. Se qualcuno in questo periodo ha avuto dei problemi economici con un’impresa o con un lavoro, dovrà risolverli e ci sarà tempo per farlo.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Potresti prendere un aspetto molto valido della tua vita, e soprattutto oggi potrai ricevere una conferma. I rapporti di collaborazione sono soggetti a qualche cambiamento di lieve entità. Sfera sentimentale appagante…

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Avere una buona giornata non vuol dire per forza ricevere premi, ma che possiamo fare cose importanti. Entro pochi giorni sarà possibile fare un incontro speciale.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Bisogna distinguere tra questioni professionali, quelle affettive e del lavoro. Sembri più nervoso, più distratto. Una giornata che comporta qualche piccolo momento di tensione.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Stai cercando nuovi equilibri, vuoi portare avanti nuovi progetti. Vorresti evadere, viaggiare, ma devi tener conto delle tue possibilità.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornata interessante, possono arrivare buone conferme di lavoro. Non perdere di vista i tuoi obiettivi, anche l’amore torna favorevole, frequenta luoghi di incontro, muoviti!

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Se da tempo nella tua vita di coppia ci sono delle privazioni, o di recente c’è stato un blocco, fai in modo che i prossimi giorni liberi non diventi un campo di battaglia.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

La prima parte di questa giornata è fuori forma. Possibile cambio d’incarico o di squadra in ambito lavorativo.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

I sentimenti sembrano appannati, in famiglia c’è qualche discussione di troppo. Se sei stato molto intollerante di recente hai ragione ad impórti, ora càlmati!