Chiara Franchi nelle librerie con “E adesso splendi”

“Mi sento apprezzato e valorizzato?”, “Gli altri hanno capito chi sono e cosa so fare?”, “Sul lavoro e a casa mi ascoltano e apprezzano i miei sforzi?”: capita a tutti di domandarsi qual è la percezione che le persone intorno a noi hanno del nostro valore. E capita spesso che la risposta non sia quella che vorremmo. Il problema è che a volte noi per primi non riconosciamo il nostro potenziale perché non abbiamo chiara la nostra identità. Così comunichiamo male, e quando questo accade nessuno ci ascolta e ci capisce. Quando invece impariamo a splendere – e lo facciamo soprattutto comunicando bene con noi stessi e con gli altri – tutto inizia a funzionare.

Prendendo spunto dalle strategie che da vent’anni utilizza per brand di successo, Chiara Franchi, imprenditrice, manager e consulente nel mondo della moda, ha messo a punto un modello di personal branding da applicare alla vita di tutti i giorni per valorizzare al meglio la nostra identità e l’esperienza che gli altri ne fanno.

Partendo dalla definizione della nostra vision e dei valori che ogni giorno guidano le nostre scelte, l’autrice ci aiuta a capire, passo dopo passo, quali sono le azioni da mettere in campo per raccontare storie di noi che sappiano farci brillare. Attraverso spunti di riflessione ed esercizi, impareremo a mettere a fuoco tutti gli elementi necessari a costruire un progetto di vita significativo e a creare relazioni interpersonali di qualità: dall’individuazione del nostro stile e della nostra identità alla scelta del target a cui rivolgerci, fino al modo in cui mostrarci agli altri sui social e nelle occasioni di tutti i giorni.

Con competenza e passione, Chiara Franchi ci guida in questo percorso di personal branding per imparare a splendere ai nostri occhi e agli occhi del mondo. E vivere finalmente una vita piena e soddisfacente, all’altezza dei nostri desideri.